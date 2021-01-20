72 игрока на карантине, тренировки с матрасом и мыши в номере: в каких условиях идёт подготовка к Australian Open

Менее чем за три недели до начала Australian Open 72 теннисиста находятся на строгом карантине. Они закрыты в своих гостиничных номерах из-за возможных контактов с инфицированными коронавирусом людьми на борту чартерных рейсов в Австралию. В сложившихся условиях спортсмены лишены возможности нормально тренироваться и вынуждены изобретать необычные способы поддерживать свою форму. При этом представительница Казахстана Юлия Путинцева опубликовала видео, на котором по её номеру в отеле бегает мышь. Причём когда девушку переселили в другое помещение, там также оказались грызуны.

Замена отеля и особые условия для топов

Судьба Australian Open в 2021 году изначально находилась под вопросом из-за действующих в стране жёстких противокоронавирусных мер. Сейчас в Австралии закрыты не только внешние границы, но и границы между некоторыми штатами. Несмотря на это, организаторам удалось добиться права на проведение турнира в традиционном месте.

Однако от всех теннисистов, а также членов их команд требовалось соблюдение целого ряда серьёзных ограничений. Они должны были заранее прилететь в Мельбурн и провести две недели в добровольной изоляции в одном из отелей. Покидать гостиничные номера разрешалось лишь на пять часов (два — на занятия теннисом, два — на физподготовку и один — на еду).

В случае нарушения правил предусматривались жёсткие санкции вплоть до уголовной ответственности. Среди других возможных мер значились штраф, дисквалификация, лишение призовых, изоляция в установленном правительством гостиничном номере, продление карантина, задержание и депортация.

Пересекаться теннисисты могли лишь с теми коллегами, с которыми попали в одну тренировочную группу. Планировалось, что в первую неделю участники будут заниматься в парах, а во вторую — вчетвером. Так, украинка Элина Свитолина сетовала, что не сможет увидеться со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом.

«Нам пришло письмо, что мы не увидимся в данный период, чтобы круг общения не расширялся. Такое правило приняло правительство Австралии. Это очень интересный опыт, я бы сказала, придётся непросто. Мы будем знать, что находимся недалеко, но не сможем даже друг к другу подходить», — цитирует её портал «Большой теннис Украины».

Первые проблемы возникли задолго до начала турнира, который должен стартовать 8 февраля.

Планировалось, что теннисисты остановятся в отеле The Westin, однако владельцы апартаментов, расположенных в одном здании с гостиницей, воспротивились этому решению из-за страха заболеть коронавирусом. Организаторам пришлось спешно подыскивать другое место для проживания спортсменов и их наставников.

Не успел затихнуть этот скандал, как разгорелся другой. Выяснилось, что теннисисты, входящие в топ-3 мирового рейтинга как среди мужчин, так и среди женщин, не будут проживать вместе со всеми в Мельбурне, а отправятся в Аделаиду, где действуют менее жёсткие противовирусные меры. В частности, они смогут взять с собой не двух человек из команды, а пятерых.

В список «избранных» попали Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Симона Халеп, Наоми Осака и 11-я ракетка планеты Серена Уильямс. Титулованная американка заняла место хозяйки кортов Эшли Барти. При этом занимающая четвёртую строчку в списке WTA София Кенин отправилась вместе с остальными теннисистами в Мельбурн.

Рафаэль Надаль в аэропорту Аделаиды перед турниром Australian Open

Reuters

© AAP Image/Morgan Sette

Сложившимся положением дел, по информации Marca, остался недоволен даже Джокович, получивший от организаторов привилегии. Громче всех на эту тему высказался француз Жереми Шарди, который подчеркнул, что ведущие теннисисты планеты получили куда более комфортные условия для работы, чем их менее именитые коллеги.

«Они даже смогут пользоваться спортзалом в отеле и ходить на тренировки, которые не будут учитываться в пятичасовой квоте. Все смогут выходить. Они станут жить обычной жизнью. У них и так много привилегий…. Если у них будет больше возможностей, это уже не та же самая подготовка. И это странно для спорта, где мы все должны находиться в равных условиях», — приводит слова Шарди L'Équipe.

Ролик Касаткиной и Павлюченковой и требования Джоковича

Предельно жёстких правил организаторы придерживаются и в вопросах логистики. Участников турнира планировалось доставить в Мельбурн специальными чартерами. Все они перед вылетом должны были пройти тестирование на коронавирус и в случае положительного результата остаться дома.

Однако несмотря на все принятые меры, на борт всё же попали люди, у которых по прилёте в Австралию обнаружили COVID-19. В самолёте из Лос-Анджелеса положительный результат теста получили два пассажира из 66. В результате все остальные были помещены на строгий карантин. В их числе оказались Виктория Азаренко, Кей Нисикори и Слоан Стивенс. Им запретили покидать свои гостиничные номера на протяжении 14 дней. Организаторы лишь пообещали предоставить спортсменам велотренажёры.

Не сопутствовало везение и спортсменам, прилетевшим другими чартерными рейсами. 23 участника Australian Open отправились на карантин из-за положительного результата теста Сильвена Брюно, тренера румынки Бьянки Андрееску.

По последним данным местных властей, уже десять выявленных случаев заболевания коронавирусом связаны с Australian Open.

Подробности о последних трёх из них должны быть обнародованы в ближайшее время. Пока известно, что речь идёт о двух игроках и члене команды одного из теннисистов. В результате фактически закрытыми в своих гостиничных номерах оказались 72 участника турнира.

О нормальном тренировочном процессе в подобных условиях речи не идёт, но спортсмены находят возможность поддерживать себя в форме тем или иным способом. Главной звездой ещё не стартовавшего турнира в последние дни стала представительница Казахстана Юлия Путинцева. Сначала она опубликовала в своём Twitter видео с мышью, которая проникла в её комнату. По словам спортсменки, персонал отеля долгое время не оказывал никакой помощи и лишь затем согласился переселить её в другой номер. Однако спустя несколько дней спортсменка рассказала, что в новом помещении также есть грызуны.

it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room now🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

Но настоящую известность Юлии принёс ролик с необычной тренировки. Она отрабатывала удары с помощью закреплённого у стены матраса. Выдумкой теннисистки остался впечатлён даже известный голливудский актёр Рассел Кроу.

Got my new favourite for the Australian open ... https://t.co/jlr3YPpHke — Russell Crowe (@russellcrowe) January 17, 2021

Пример Путинцевой оказался заразителен. Вскоре ему последовал Пабло Куэвас, который также провёл тренировку с матрасом и выложил видео в соцсети. Забавные комментарии к ролику тут же оставили коллеги уругвайца. Например, Стефанос Циципас попросил коллегу «быть потише», чтобы никому не приходилось просыпаться в шесть часов утра. А Николоз Басилашвили написал, что теперь знает, «что происходит наверху».

Порадовали подписчиков и россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Они сняли забавный ролик, в котором провели заочный спарринг, набивая мяч о стену в собственных номерах.

А девушка австралийского теннисиста Бернарда Томича Ванесса Сьерра рассказала, что им приходится по 11—12 часов в день играть в видеоигры, чтобы хоть как-то занять время.

Однако очевидно, что в подобных условиях теннисисты не смогут нормально подготовиться к соревнованию. Чтобы предоставить им возможность набрать форму, представительница Бельгии Кирстен Флипкенс предложила на неделю перенести старт Australian Open. А Джокович, по информации Punto de Break, призвал организаторов улучшить условия находящихся на карантине коллег, в частности обеспечить все номера тренировочным инвентарём и предоставить спортсменам достойное питание.

Выход пяти россиян в основную сетку

С серьёзными проблемами оказалось сопряжено и проведение квалификации Australian Open, матчи которой приняла Доха. Приехавшие в Катар теннисисты также жаловались на не лучшие условия для тренировок. А украинка Катарина Завацкая рассказала, что один из матчей вынуждена была провести без судей на линии, которые не успели получить результаты теста на коронавирус.

Но наиболее необычная ситуация сложилась во время игры первого круга между марокканцем Элиотом Беншетри и американцем Денисом Кудлой. Прямо по ходу встречи стало известно, что тест последнего на COVID-19 дал положительный результат. К этому моменту ничего не подозревающий Кудла вёл 6:4, 5:3 и находился в шаге от победы. Американец был снят с турнира, а его соперник предположил, что заразить спортсмена мог кто-то из гостей отеля.

«В гостинице, чтобы не пересекаться с гостями, игроки пользуются служебным лифтом. У многих теннисистов есть подозрения, что некоторые заболели коронавирусом по вине работников отеля, которых проверяют не так часто. Поэтому всё больше спортсменов сдают положительные тесты», — цитирует Беншетри Tennismajors.

Что касается россиян, то они, несмотря на все организационные сложности, выступили в квалификации вполне успешно. В основную сетку Australian Open пробились пять отечественных спортсменов. У мужчин чемпион юниорского AO-2015 Роман Сафиуллин впервые в карьере вышел в основу взрослого турнира Большого шлема. Аналогичное достижение у Аслана Карацева, занимающего 111-е место в рейтинге ATP.

У женщин порадовали болельщиков Людмила Самсонова и Валерия Савиных. А вот Маргарита Гаспарян и Камилла Рахимова потерпели поражения в третьем круге квалификации. Однако Гаспарян, по её словам, всё же приедет в Мельбурн на правах лаки-лузера.

Также впервые в карьере пробилась в основную сетку Australian Open Франческа Джонс. Успех 20-летней британки примечателен, поскольку из-за редкого генетического заболевания — эктродактилии — спортсменка выступает без пяти пальцев. У неё по четыре пальца на руках и на левой ноге и три — на правой. Несмотря на физические особенности, Джонс выбрала для себя путь профессиональной теннисистки, а теперь и дебютирует на турнире Большого шлема.