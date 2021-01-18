Финал Кубка Дэвиса 2021 года пройдёт в трёх городах

Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что матчи финального турнира Кубка Дэвиса 2021 года пройдут в трёх европейских городах.

Как сообщает пресс-служба ITF, планируется провести матчи финального турнира в Мадриде, который должен был принять турнир 2020 года, и в ещё двух городах, которые пока не определены.

Отмечается, что каждый из двух новых городов примет по два групповых этапа и одному четвертьфиналу, в Мадриде пройдут два групповых этапа и два четвертьфинала, а также полуфинал и финал турнира. Турнир продлится 11 дней.

Также сообщается, что окончательное решение о формате турнира 2021 года будет принято к марту.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Участниками турнира станут команды, отобравшиеся на турнир 2020 года, не состоявшийся из-за пандемии коронавируса.