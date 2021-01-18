Финал Кубка Дэвиса 2021 года пройдёт в трёх городах
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ITF, планируется провести матчи финального турнира в Мадриде, который должен был принять турнир 2020 года, и в ещё двух городах, которые пока не определены.
Отмечается, что каждый из двух новых городов примет по два групповых этапа и одному четвертьфиналу, в Мадриде пройдут два групповых этапа и два четвертьфинала, а также полуфинал и финал турнира. Турнир продлится 11 дней.
Также сообщается, что окончательное решение о формате турнира 2021 года будет принято к марту.
Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Участниками турнира станут команды, отобравшиеся на турнир 2020 года, не состоявшийся из-за пандемии коронавируса.