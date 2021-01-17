Путинцева показала, как готовится к Australian Open в условиях изоляции
«Подготовка к турниру Большого шлема», — написала Путинцева в Twitter, прикрепив смеющийся смайл.
В качестве стенки представительница Казахстана использовала спальный матрас.
Напомним, что все теннисисты, прибывшие в Австралию для участия в первом в сезоне мейджоре Australian Open, обязательно должны две недели пробыть в изоляции.
Ранее бельгиййская теннисистка Кирстен Флипкенс высказала мнение о ситуации с массовым помещением теннисистов на жёсткий карантин по прибытии в Мельбурн на первый в сезоне турнир Большого шлема — Australian Open.
Grand slam preparation 😅 pic.twitter.com/ALvc4EugN6— Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 17, 2021