Путинцева показала, как готовится к Australian Open в условиях изоляции

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева опубликовала видео, на котором она отрабатывает удары, находясь на карантине в гостиничном номере.

«Подготовка к турниру Большого шлема», — написала Путинцева в Twitter, прикрепив смеющийся смайл.

В качестве стенки представительница Казахстана использовала спальный матрас.

Напомним, что все теннисисты, прибывшие в Австралию для участия в первом в сезоне мейджоре Australian Open, обязательно должны две недели пробыть в изоляции.

Ранее бельгиййская теннисистка Кирстен Флипкенс высказала мнение о ситуации с массовым помещением теннисистов на жёсткий карантин по прибытии в Мельбурн на первый в сезоне турнир Большого шлема — Australian Open.

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