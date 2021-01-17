Теннисистка Флипкенс: либо все участники Australian Open должны полностью изолироваться, либо турнир следует перенести

Бельгийка Кирстен Флипкенс высказала мнение о ситуации с массовым помещением теннисистов на жёсткий карантин по прибытии в Мельбурн на первый в сезоне турнир Большого шлема — Australian Open.

«Я не летела одним из «заражённых рейсов», но будет справедливо сказать, что либо все участники должны полностью изолироваться на две недели, либо Australian Open следует перенести на неделю. Потому что провести две недели в номере и не тренироваться — это просто сумасшествие», — написала Флипкенс в своём Twitter.

В общей сложности 47 игроков, прилетевших на Australian Open, были помещены на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у пассажиров и членов экипажей их рейсов.

Турнир запланирован на 8—21 февраля.

Ранее сообщалось, что Australian Open состоится по графику, несмотря на 47 игроков на карантине.