Australian Open состоится по графику, несмотря на 47 игроков на карантине
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«Мы всегда знали, что пандемия сопряжена со значительным риском. Но Australian Open состоится, и мы продолжим делать всё возможное для игроков, оказавшихся не в лучшей ситуации, чтобы она была более приемлемой», — приводит слова Тайли The Sydney Morning Herald со ссылкой на эфир Channel Nine.
В общей сложности 47 игроков, прилетевших на Australian Open, были помещены на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у пассажиров и членов экипажей их рейсов.
Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.
Ранее сообщалось, что нескольких теннисистов могут депортировать из Австралии в случае повторного нарушения карантина.