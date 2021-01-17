Australian Open состоится по графику, несмотря на 47 игроков на карантине

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Глава Федерации тенниса Австралии и директор Australian Open Крэйг Тайли прокомментировал ситуацию вокруг предстоящего старта турнира.
Australian Open состоится по графику, несмотря на 47 игроков на карантине
  • Pixabay

«Мы всегда знали, что пандемия сопряжена со значительным риском. Но Australian Open состоится, и мы продолжим делать всё возможное для игроков, оказавшихся не в лучшей ситуации, чтобы она была более приемлемой», — приводит слова Тайли The Sydney Morning Herald со ссылкой на эфир Channel Nine.

В общей сложности 47 игроков, прилетевших на Australian Open, были помещены на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у пассажиров и членов экипажей их рейсов.

Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что нескольких теннисистов могут депортировать из Австралии в случае повторного нарушения карантина.

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