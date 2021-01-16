СМИ: Нескольких теннисистов могут депортировать из Австралии в случае повторного нарушения карантина

Несколько теннисистов, прибывших на Australian Open, попытались покинуть свои номера во время обязательной изоляции, что является грубым нарушением медицинского протокола, принятого организаторами турнира.

Как сообщает журналист Лука Фьорино в своём Twitter, в случает повторного нарушения игроки, имена которых не называются, будут депортированы из Австралии.

Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

Из-за выявления коронавируса среди игроков, прибывших на одном из недавних рейсов с теннисистами, организаторы турнира ужесточили медицинский регламент, отправив всех прилетевших на жёсткий карантин.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей заболел коронавирусом и может пропустить Australian Open.