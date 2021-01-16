СМИ: Нескольких теннисистов могут депортировать из Австралии в случае повторного нарушения карантина

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Несколько теннисистов, прибывших на Australian Open, попытались покинуть свои номера во время обязательной изоляции, что является грубым нарушением медицинского протокола, принятого организаторами турнира.
СМИ: Нескольких теннисистов могут депортировать из Австралии в случае повторного нарушения карантина
  • Reuters

Как сообщает журналист Лука Фьорино в своём Twitter, в случает повторного нарушения игроки, имена которых не называются, будут депортированы из Австралии.

Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

Из-за выявления коронавируса среди игроков, прибывших на одном из недавних рейсов с теннисистами, организаторы турнира ужесточили медицинский регламент, отправив всех прилетевших на жёсткий карантин.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей заболел коронавирусом и может пропустить Australian Open.

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