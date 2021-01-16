СМИ: Нескольких теннисистов могут депортировать из Австралии в случае повторного нарушения карантина
- Reuters
Как сообщает журналист Лука Фьорино в своём Twitter, в случает повторного нарушения игроки, имена которых не называются, будут депортированы из Австралии.
Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.
Из-за выявления коронавируса среди игроков, прибывших на одном из недавних рейсов с теннисистами, организаторы турнира ужесточили медицинский регламент, отправив всех прилетевших на жёсткий карантин.
Ранее сообщалось, что Энди Маррей заболел коронавирусом и может пропустить Australian Open.