Маррей заболел коронавирусом и может пропустить Australian Open

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Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей заболел коронавирусной инфекцией.
Маррей заболел коронавирусом и может пропустить Australian Open
  • Reuters

Как сообщает The Guardian, его вылет в Австралию на первый в сезоне турнир Большого шлема отложен на неопределённый срок.

Отмечается, что 33-летний теннисист, получивший уайлд-кард на Australian Open, находится в контакте с организаторами относительно своего возможного выступления после выздоровления.

Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля. Согласно установленному организаторами регламенту, все участники должны отбыть 14-дневный карантин по прибытии в Австралию перед стартом соревнований.

Ранее Андрей Рублёв признался, что испытывает волнение перед стартом Australian Open.

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