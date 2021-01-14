Маррей заболел коронавирусом и может пропустить Australian Open
- Reuters
Как сообщает The Guardian, его вылет в Австралию на первый в сезоне турнир Большого шлема отложен на неопределённый срок.
Отмечается, что 33-летний теннисист, получивший уайлд-кард на Australian Open, находится в контакте с организаторами относительно своего возможного выступления после выздоровления.
Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля. Согласно установленному организаторами регламенту, все участники должны отбыть 14-дневный карантин по прибытии в Австралию перед стартом соревнований.
Ранее Андрей Рублёв признался, что испытывает волнение перед стартом Australian Open.