Теннисистка Гаспарян выступит на Australian Open, несмотря на проигрыш в квалификации

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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян выступит в основной сетке первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open, несмотря на проигрыш в квалификации.
Теннисистка Гаспарян выступит на Australian Open, несмотря на проигрыш в квалификации
  • globallookpress.com

«Мне сказали, что я попала как лаки-лузер. Но организаторы информацию об этом нигде не распространяют — я сама писала им, и они мне ответили, что я попадаю в сетку», — приводит слова Гаспарян «Чемпионат».

26-летняя россиянка не сумела пробиться в основную сетку через квалификацию, уступив в решающем матче представительнице Болгарии Цветане Пиронковой со счётом 3:6, 5:7.

Australian Open пройдёт 8—21 февраля.

Ранее Владимир Камельзон высказался о недовольстве теннисистов условиями карантина на Australian Open.

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