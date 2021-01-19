Теннисистка Гаспарян выступит на Australian Open, несмотря на проигрыш в квалификации
- globallookpress.com
«Мне сказали, что я попала как лаки-лузер. Но организаторы информацию об этом нигде не распространяют — я сама писала им, и они мне ответили, что я попадаю в сетку», — приводит слова Гаспарян «Чемпионат».
26-летняя россиянка не сумела пробиться в основную сетку через квалификацию, уступив в решающем матче представительнице Болгарии Цветане Пиронковой со счётом 3:6, 5:7.
Australian Open пройдёт 8—21 февраля.
Ранее Владимир Камельзон высказался о недовольстве теннисистов условиями карантина на Australian Open.