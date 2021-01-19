Камельзон высказался о недовольстве теннисистов условиями карантина на Australian Open

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон высказал мнение о ситуации с массовым недовольством спортсменов условиями пребывания в карантине перед стартом первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

«Что творится в Австралии — непонятно, нужно там быть, чтобы понимать. Карантин есть карантин, организаторы не хотят смерти людей. А игроки себя порой ведут неадекватно. Могу только расстроиться. Ребята понимают существо вопроса? Они хотят умереть? Так нельзя, должна быть голова, и нужно соображать. Раз ты поехал в Австралию, нужно соответствовать их правилам. Если игроки начнут выставлять свои условия, это будет не турнир. Как вы можете не надевать маски, не сделать пробу, не замерить температуру? Нужно потерпеть и не выступать голословно», — приводит слова Камельзона «Чемпионат».

Он отметил, что все игроки были предупреждены об условиях и должны их соблюдать.

«Я не поехал, потому что знаю, что не выдержу условий. Конечно, сидеть две недели без тренировок сложно, но вы же знали. Нужно выдерживать условия, которые предлагают. Именно за это игрокам и платят по €100 тыс. А за что ж ещё? За красивые глаза? Поехала за заработком — работай», — добавил Камельзон.

В общей сложности 47 игроков, прилетевших на Australian Open, были помещены на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у пассажиров и членов экипажей их рейсов. Многие теннисисты выказывали своё недовольство условиями, в которых они проводят карантин. В частности, первая ракетка мира серб Новак Джокович выдвинул ряд требований к организаторам по улучшению быта, такие как расселение из гостиниц в отдельные коттеджи, обеспечение инвентарём и другие, которые были отклонены.

Турнир запланирован на 8—21 февраля.

Ранее Белинда Бенчич показала, как отрабатывает удары на карантине перед AO.