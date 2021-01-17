Теннисистка Бенчич показала, как отрабатывает удары на карантине перед AO

Швейцарка Белинда Бенчич опубликовала видео, на котором продемонстрировала, как она поддерживает форму перед Australian Open, находясь на карантине.

В ролике, который появился у спортсменки в Instagram, она отрабатывает удары о стеклянное окно в гостиничном номере.

«Не та поверхность, но для нас это не имеет значения», — подписала пост Бенчич.

Напомним, что все теннисисты, прибывшие в Австралию для участия в первом в сезоне мейджоре Australian Open, обязательно должны две недели пробыть в изоляции.

Ранее Юлия Путинцева показала, как готовится к Australian Open в условиях изоляции.