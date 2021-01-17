Теннисистка Бенчич показала, как отрабатывает удары на карантине перед AO
В ролике, который появился у спортсменки в Instagram, она отрабатывает удары о стеклянное окно в гостиничном номере.
«Не та поверхность, но для нас это не имеет значения», — подписала пост Бенчич.
Напомним, что все теннисисты, прибывшие в Австралию для участия в первом в сезоне мейджоре Australian Open, обязательно должны две недели пробыть в изоляции.
Ранее Юлия Путинцева показала, как готовится к Australian Open в условиях изоляции.