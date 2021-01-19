Теннисистка Путинцева показала, как в её гостиничном номере в Австралии бегает мышь

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева, находящаяся на карантине перед стартом на Australian Open, пожаловалась на условия в гостинице.

В первый раз теннисистка пожаловалась на мышь в своём гостиничном номере ещё 16 января, после чего её переселили в другой, но ситуация не изменилась.

«Другая комната — и та же история. Я хотела поспать, но нет. Думаю, что мышей много. Некоторые игроки говорили, что тоже их видели. На ресепшен сказали, что свободных номеров нет и они никак не могут помочь. Вы, должно быть, шутите», — написала Путинцева на своей странице в Twitter.

Все теннисисты, прибывшие в Австралию, были отправлены на двухнедельный карантин. Основная сетка Australian Open стартует 8 февраля.

Ранее Путинцева показала, как готовится к Australian Open в условиях изоляции.