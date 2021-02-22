Осака поднялась на вторую строчку рейтинга WTA

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Обновлён рейтинг лучших игроков планеты по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Осака поднялась на вторую строчку рейтинга WTA
  • © REUTERS/Loren Elliott

Первое место продолжает занимать австралийка Эшли Барти, у которой 9186 очков. На вторую строчку, выиграв Открытый чемпионат Австралии, поднялась японка Наоми Осака (7865), на третье место опустилась представительница Румынии Симона Халеп (7255).

Лучшей среди россиянок является Екатерина Александрова (33-е место, 1900 очков). Сразу за ней расположилась Вероника Кудерметова. 38-е место у Светланы Кузнецовой, 40-й стала Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина поднялась на 57-е место. Также в первой сотне рейтинга находятся Анна Блинкова (69-е место), Анастасия Потапова (88-е место) и Варвара Грачёва (94-е место).

Ранее сообщалось, что Медведев стал третьей ракеткой мира.

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