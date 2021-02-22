Медведев стал третьей ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) обновила рейтинг лучших игроков мира по итогам Australian Open.

Россиянин Даниил Медведев после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии впервые в карьере поднялся на третье место рейтинга, набрав 9735 очков.

Лидером продолжает оставаться серб Новак Джокович, который победил на Australian Open — 2021. У 32-летнего спортсмена 12 030 очков. На втором месте испанец Рафаэль Надаль с 9850 очками.

Андрей Рублёв сохранил восьмую строчку рейтинга, одну позицию потерял Карен Хачанов, который теперь является 21-й ракеткой мира.

Сразу на 74 позиции поднялся Аслан Карацев, который вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. 27-летний теннисист теперь находится на 42-м месте.

Ранее Медведев сравнил поражения в финалах US Open и Australian Open.