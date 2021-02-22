Медведев сравнил поражения в финалах US Open и Australian Open

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Первая ракетка России Даниил Медведев сравнил поражения в финалах турниров Большого шлема — US Open и Australian Open.

«Намного обиднее было проиграть в Нью-Йорке, там я был ближе к победе. Всё решили пара моментов, пара очков. До матча с Новаком я был в крутой форме, выиграл 20 матчей подряд и думал, что всё сложится. Но с такой игрой, которую показал я и какую показал Новак, шансов не было», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

В финале US Open  2019 года Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в пяти сетах со счётом 5:7, 3:6, 7:6, 6:4, 4:6, а в финале Australian Open 2021 года — Новаку Джоковичу в трёх сетах со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

Ранее Медведев признался, он что испытывает опустошение после Australian Open.

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