Медведев признался, что испытывает опустошение после Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях после завершения финального матча с сербом Новаком Джоковичем на первом в сезоне турнире Большого шлема — Australian Open.

«Если честно, чувствую опустошение. Впервые за полтора месяца в Мельбурне я полностью свободен, у меня нет конкретной цели. Сначала, когда прилетели, надо было отсидеть карантин, и ты понимал, что самое главное — подготовить своё тело к нагрузкам после завершения этого периода, чтобы не дай бог не травмироваться. Потом был ATP Cup, где играешь за сборную, — и мы в итоге победили. А через два дня после него стартовал Большой шлем. В общем, постоянно надо было что-то делать, к чему-то готовиться, на что-то настраиваться. А теперь — нет. Это немного непривычно», — приводит слова Медведева «Советский спорт».

Он отметил, что поражение стало для него обидным, но надо оценивать ситуацию здраво.

«У меня было два крутых турнира, где я показывал хорошую игру и победил очень сильных соперников. Так что настроение в целом нормальное», — добавил россиянин.

Медведев проиграл Джоковичу в трёх сетах со счётом 5:7, 2:6, 2:6. Так прервалась 20-матчевая серия побед первой ракетки России.

Ранее Медведев заявил, что с удовольствием выступит на ОИ в Токио.