Медведев заявил, что с удовольствием выступит на ОИ в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев высказал мнение о своём возможном выступлении на летних Олимпийских играх в Токио.

«В теннисе, в отличие от других видов спорта, на Олимпиаду попадают по рейтингу. И может быть не больше четырёх теннисистов от страны — если от России будет четверо, это будет огромный успех. Не факт, что какая-то другая страна сможет добиться такого. Чем больше нас будет, тем больше шансов на медали. Если Олимпиада будет проводиться, то это будет в моём календаре, я всегда мечтал сыграть на Играх», — приводит слова Медведева ТАСС.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Право выступления на Играх получат игроки, которые займут первые 56 мест в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) от 7 июня, а также которые входили в состав своих национальных команд на Кубке Дэвиса 2019-го или 2020 года.

Ранее Медведев прокомментировал своё выступление на Australian Open.