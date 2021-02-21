Медведев заявил, что с удовольствием выступит на ОИ в Токио

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев высказал мнение о своём возможном выступлении на летних Олимпийских играх в Токио.
Медведев заявил, что с удовольствием выступит на ОИ в Токио
  • Reuters

«В теннисе, в отличие от других видов спорта, на Олимпиаду попадают по рейтингу. И может быть не больше четырёх теннисистов от страны — если от России будет четверо, это будет огромный успех. Не факт, что какая-то другая страна сможет добиться такого. Чем больше нас будет, тем больше шансов на медали. Если Олимпиада будет проводиться, то это будет в моём календаре, я всегда мечтал сыграть на Играх», — приводит слова Медведева ТАСС.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Право выступления на Играх получат игроки, которые займут первые 56 мест в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) от 7 июня, а также которые входили в состав своих национальных команд на Кубке Дэвиса 2019-го или 2020 года.

Ранее Медведев прокомментировал своё выступление на Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить