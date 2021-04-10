«Эгоистичное решение»: почему перенос «Ролан Гаррос» вызвал недовольство некоторых представителей теннисного мира

Бывшая 11-я ракетка мира Ализе Корне раскритиковала власти Франции за перенос турнира «Ролан Гаррос» в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. По её мнению, это негативно скажется на игроках и календаре сезона. К критике присоединился канадец Милош Раонич и организаторы некоторых других турниров ATP и WTA. В Министерстве спорта страны подчеркнули, что решение принимала Федерация тенниса, желавшая обеспечить безопасность участников мейджора.

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает вносить коррективы в календарь международных спортивных событий. Перенос Открытого чемпионата Франции по теннису вызвал неоднозначную реакцию со стороны как спортсменов, так и организаторов других турниров.

С громким заявлением выступила бывшая 11-я ракетка мира Ализе Корне. По её мнению, данное изменение в первую очередь выгодно властям Франции.

«Между нами, наш спортивный министр (имеется в виду Роксана Марасиняню — министр-делегат по делам спорта при министре национального образования, молодёжи и спорта Франции. — RT) — настоящая катастрофа. Не имею ничего против неё, но она постоянно принимает неправильные решения, как будто ей всё равно. Практически уверена, что это вина властей... Возможно, организаторам турнира тоже это выгодно, так как я слышала, что благодаря переносу его сможет посетить больше людей. Но я всё равно думаю, что это достаточно эгоистичное решение, потому что из-за переноса нарушится календарь соревнований», — цитирует Корне портал Tennisnow.

В ответ в Министерстве спорта подчеркнули, что инициатором переноса является Федерация тенниса Франции (FTF), а власти лишь намерены сделать всё возможное, чтобы предоставить всем участникам турнира «Ролан Гаррос» подходящие условия.

Позднее Марасиняню добавила, что новые даты предложили сами организаторы, а решение принималось ради того, чтобы турнир с минимальным риском могли посетить максимально возможное число зрителей.

Это заявление подтвердил президент FTF Жиль Мореттон. Кроме того, он осудил Корне за резкое высказывание в адрес министра спорта.

«Связались с Корне после её совершенно неприемлемых слов в адрес Марасиняню. Мы продолжаем сотрудничать с государственными службами, чтобы «Ролан Гаррос» прошёл в самых лучших условиях», — написал Мореттон в своём Twitter.

Изначально French Open должен был проходить с 23 мая по 6 июня. Однако после введения в начале апреля во Франции новых ограничений в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой появилась информация о возможных изменениях. Марасиняню заявила о начале переговоров с FTF, во время которых обсуждалась необходимость защитить профессиональный спорт от распространения коронавирусной инфекции.

В результате было принято решение изменить сроки проведения мейджора. Но если в прошлом году он был передвинут на осень, то на этот раз даты основной сетки сместились лишь на неделю — с 30 мая по 13 июня. Квалификация же должна пройти с 24 по 28 мая.

Мореттон выразил надежду на улучшение ситуации в начале лета, что позволит принять больше зрителей. По его словам, присутствие болельщиков на трибунах «жизненно важно для самого главного международного спортивного события весны». В свою очередь, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором поддержали французскую сторону.

Но Корне оказалась не единственной, кто раскритиковал организаторов «Ролан Гаррос». При этом некоторых спортсменов возмутил не столько сам перенос, сколько то, что о нём стало известно из социальных сетей. В частности, на нежелание идти на контакт со спортсменами посетовал канадец Милош Раонич.

«Дико узнать об этом из Twitter. Это оказывает значительное влияние на игроков, но мы не получили никаких заблаговременных сообщений. Было бы хорошо, если бы с нами связались даже совсем незадолго до того, как о новых датах узнал остальной мир», — заявил Раонич.

В то же время среди теннисистов были и те, кто спокойно отнёсся к изменениям. Победительница French Open 2019 года Эшли Барти отметила, что в любом случае будет рада выступить на парижских кортах.

«Очевидно, Франция сейчас переживает тяжёлый период, и я им очень сочувствую. Думаю, это третья волна пандемии, крайне трудное время для всей страны. Мне кажется, здоровье граждан сейчас должно быть на первом месте, поэтому если нам повезёт сыграть на «Ролан Гаррос», это будет особенное событие», — отметила Барти.

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А тренер россиянина Аслана Карацева Егор Яцык и вовсе нашёл положительные стороны в сдвиге мейджора.

«Не думаю, что это решение повлияет на подготовку Аслана. Старт перенесён для всех, так что будем готовиться в штатном режиме. Ничего страшного, неделя — это небольшой срок. Ничего не меняем, это даже хорошо — будет чуть больше времени «вкатиться на гору», — цитирует Яцыка ТАСС.

Стоит отметить, что, в отличие от сезона-2020, на этот раз руководство FTF предварительно обсудило перенос с организаторами остальных турниров Большого шлема, которые также с пониманием отнеслись к данному решению. Прошлогодние изменения вызвали вопросы ещё и потому, что French Open проводился спустя всего две недели после US Open и у игроков было мало времени, чтобы подготовиться к новому покрытию.

При этом организаторы более мелких турниров остались недовольны тем, что перенос Открытого чемпионата Франции повлияет на календарь ATP и WTA. В частности, под удар могут попасть соревнования в Штутгарте, Хертогенбосхе и Ноттингеме. Так, Эдвин Вайндорфер, директор немецкого турнира, намеченного на 6—13 июня, заявил, что для него решение FTF стало сюрпризом. Несмотря на это, он не намерен подстраиваться под новые условия.

В настоящий момент организаторы турниров ведут переговоры с ATP и WTA. Французские СМИ не исключают, что, если решение не будет найдено, «Ролан Гаррос» может выплатить руководителям пострадавших соревнований компенсацию.