Определились соперники российских теннисистов на турнире ATP в Монте-Карло

Состоялась жеребьёвка основной сетки соревнований турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Даниил Медведев, получивший второй номер посева, стартует на турнире во втором круге, где сыграет с победителем противостояния между грузином Николозом Басилашвили и сербом Филипом Краиновичем.

Андрей Рублёв, ставший восьмой ракеткой турнира, также начнёт соревнования со второго круга, где сыграет либо с монегаском Лукасом Катариной, либо с одним из победителей квалификации.

Карен Хачанов в первом круге сыграет с сербом Ласло Джере, а Аслан Карацев — с итальянцем Лоренцо Музетти.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович во втором круге сыграет либо с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, либо с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые поедут на ОИ-2020.