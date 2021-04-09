Определились соперники российских теннисистов на турнире ATP в Монте-Карло

Короткая ссылка
Состоялась жеребьёвка основной сетки соревнований турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Определились соперники российских теннисистов на турнире ATP в Монте-Карло
  • Reuters

Даниил Медведев, получивший второй номер посева, стартует на турнире во втором круге, где сыграет с победителем противостояния между грузином Николозом Басилашвили и сербом Филипом Краиновичем.

Андрей Рублёв, ставший восьмой ракеткой турнира, также начнёт соревнования со второго круга, где сыграет либо с монегаском Лукасом Катариной, либо с одним из победителей квалификации.

Карен Хачанов в первом круге сыграет с сербом Ласло Джере, а Аслан Карацев — с итальянцем Лоренцо Музетти.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович во втором круге сыграет либо с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, либо с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые поедут на ОИ-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить