Определились соперники российских теннисистов на турнире ATP в Монте-Карло
- Reuters
Даниил Медведев, получивший второй номер посева, стартует на турнире во втором круге, где сыграет с победителем противостояния между грузином Николозом Басилашвили и сербом Филипом Краиновичем.
Андрей Рублёв, ставший восьмой ракеткой турнира, также начнёт соревнования со второго круга, где сыграет либо с монегаском Лукасом Катариной, либо с одним из победителей квалификации.
Карен Хачанов в первом круге сыграет с сербом Ласло Джере, а Аслан Карацев — с итальянцем Лоренцо Музетти.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович во втором круге сыграет либо с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, либо с итальянцем Янником Синнером.
Ранее сообщалось, что Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые поедут на ОИ-2020.