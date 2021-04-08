Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые поедут на ОИ-2020

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал имена теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые поедут на ОИ-2020
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Перенос сроков никак не сказывается на наших планах и подготовке к Олимпийским играм. После турнира «Ролан Гаррос» берутся рейтинги и по ним проходят на Олимпиаду, но с нашими командами уже всё понятно. Мужская сборная полностью известна. Турнир во Франции никак не повлияет на её состав. В Токио поедут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. У девочек ещё есть вопросы, но в целом и там команда примерно ясна», — цитирует ТАСС Тарпищева.

В олимпийском теннисном турнире примут участие по 64 спортсмена в мужской и женской сетках. Участники определяются на основании рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Ещё по восемь приглашений выдаст Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее Тарпищев объяснил поражение Рублёва от Хуркача в полуфинале «Мастерса» в Майами.

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