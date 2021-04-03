Тарпищев объяснил поражение Рублёва от Хуркача в полуфинале «Мастерса» в Майами
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«Андрей очень нервничал. Скорее всего, перегорел от желания — он был скован на корте с самого начала. В полуфинале играл очень коротко, хуже соперника подавал и принимал, играл всплесками, неровно. По тому, как складывался этот матч, результат закономерен, но страшного ничего нет. Участие в турнире «Мастерс» — это давит», — сказал Тарпищев ТАСС.
Рублёв проиграл Хуркачу в двух сетах со счётом 3:6, 4:6.
Ранее Рублёв высказался о поражении от Хуркача.