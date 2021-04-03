Рублёв — о поражении от Хуркача: сегодня был не мой день

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Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал поражение от поляка Хуберта Хуркача в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Майами (3:6, 4:6).
Рублёв — о поражении от Хуркача: сегодня был не мой день
  • Reuters

«Отличная для меня неделя, я впервые в карьере вышел в полуфинал. Играю очень стабильно, каждую неделю далеко прохожу на турнирах. Сегодня был не мой день. Хуркач играл очень хорошо, он заслужил победу. Вот и всё, больше нечего сказать. Теперь же пришло время вернуться к упорной работе, чтобы подготовиться к грунтовому сезону. Возможно, я не смог как следует справиться с давлением, а он хорошо сыграл. Я всё равно был близок. Играл не так агрессивно, как обычно, чуть больше оборонялся. Наверное, не справился с давлением, эмоциями, это и стало решающим фактором. Сегодня он был лучше и потому заслужил победу. Всё просто», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл Хуркачу в полуфинале турнира АТР в Майами.

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