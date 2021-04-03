Рублёв проиграл Хуркачу в полуфинале турнира АТР в Майами
В матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) россиянин Андрей Рублёв проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу.
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу польского теннисиста. Матч продолжался 1 час 28 минут.
В финале соперником Хуркача станет итальянец Янник Синнер.
Ранее сообщалось, что Рублёв снялся с турнира ATP в Марбелье.
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