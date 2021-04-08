«Ролан Гаррос» перенесён на неделю

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Пресс-служба «Ролан Гаррос» сообщила о том, что турнир перенесён на неделю.
«Ролан Гаррос» перенесён на неделю
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте «Ролан Гаррос», квалификационный раунд турнира пройдёт с 24 мая по 28 мая, а основной этап начнётся 30 мая и завершится 13 июня.

Отмечается, что это связано с тем, что к июню во Франции возможно снятие ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. За счёт переноса турнира на более поздние даты организаторы планируют увеличить прибыль.

Ранее сообщалось, что Самсонова проиграла Гауфф во втором круге турнира WTA в Чарльстоне.

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