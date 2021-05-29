Как может выступить Медведев на грунте и побьёт ли Надаль рекорд Федерера: главные интриги «Ролан Гаррос»

С 30 мая по 13 июня в Париже пройдёт Открытый чемпионат Франции по теннису — второй в сезоне турнир Большого шлема. Впервые за 12 лет сразу четыре российских теннисиста вошли в число сеяных, но при этом Даниил Медведев и Аслан Карацев попытаются одержать свои первые победы на «Ролан Гаррос». У действующего чемпиона Рафаэля Надаля будет шанс стать рекордсменом по количеству титулов на мейджорах и превзойти Роджера Федерера. Прошлогодняя победительница женского турнира Ига Свёнтек постарается стать первой за 14 лет спортсменкой, которая защитит титул на главном грунтовом соревновании.

Отбор на Олимпиаду

«Ролан Гаррос» станет последним крупным турниром, после которого завершится отбор на Олимпийские игры в Токио. Участники соревнований будут определены по мировым рейтингам, зафиксированным 14 июня, то есть сразу после финалов в Париже. Сыграть в одиночных турнирах смогут по 56 лучших спортсменов при условии, что одну страну смогут представлять до четырёх теннисистов.

У российской сборной не должно возникнуть проблем с тем, чтобы добиться максимального представительства. Ещё полгода назад могли быть опасения по поводу четвёртой квоты у мужчин, но с прорывом Аслана Карацева этот вопрос оказался решён. С высокой долей вероятности можно утверждать, что даже в случае провального выступления на «Ролан Гаррос» имеющихся позиций в рейтингах хватит, чтобы пройти квалификацию.

При этом если у мужчин члены олимпийской сборной уже фактически определены, то на попадание в женскую команду претендуют пятеро россиянок. Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова занимают места в рейтинге WTA не ниже 40-го, а разница между ними составляет меньше 500 очков. Кто-то из них окажется лишней, и определится это в Париже. К слову, такой же непростой выбор должны будут сделать в США и Чехии, где тоже слишком много теннисисток с высоким рейтингом.

Четверо сеяных россиян

Чтобы узнать, кто из российских мужчин претендует на участие в Олимпиаде, достаточно взглянуть на список сеяных игроков на «Ролан Гаррос». В него входят Даниил Медведев (№2), Андрей Рублёв (№7), Карен Хачанов (№23) и Аслан Карацев (№24). Такого представительства на турнирах «Большого шлема» не было уже очень давно. В последний раз четверо россиян получали посев ещё на «Уимблдоне» 2009 года, когда в топ мирового тенниса входили Николай Давыденко, Марат Сафин, Дмитрий Турсунов и Игорь Андреев.

Посев даст россиянам некоторые привилегии при жеребьёвке. Все они избегут встреч с игроками из первой восьмёрки вплоть до четвёртого круга, то есть не должны испытать особых проблем с тем, чтобы добраться до второй недели турнира, чего в прошлом году добивались только Рублёв и Хачанов. А Медведев до финала не пересечётся с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Правда, с более сильным фаворитом Рафаэлем Надалем лучший российский теннисист ещё может сыграть в полуфинале.

Впрочем, в случае с Медведевым загадывать так далеко довольно сложно. 25-летний россиянин известен своими сложными отношениями с Открытым чемпионатом Франции. Пока что он не выиграл ни одного матча на этом турнире, при том что у него уже было четыре попытки. Медведев даже шутил, что его целью в этом году будет хотя бы победа в первом круге, хотя потом поправился, что едет в Париж за победой. Но добиться её будет крайне трудно — в этом сезоне Даниил выиграл всего лишь один матч на земляных кортах, да и тот в трёх сетах у испанца Алехандро Фокины.

У остальных россиян должно быть больше шансов проявить себя на «Ролан Гаррос». Все трое в этом грунтовом сезоне заставляли обращать на себя внимание. Рублёв обыгрывал Надаля и доходил до финала «Мастерса» в Монте-Карло, а Карацев побеждал Джоковича на его родном турнире в Белграде. Даже давно не радовавший титулами Хачанов за неделю до Открытого чемпионата Франции добрался до полуфинала в Лионе. К слову, Карацев, как и Медведев, тоже будет пытаться впервые выиграть матч на «Ролан Гаррос», только для него участие в основной сетке турнира станет дебютным.

Погоня фаворитов за историей

Для Джоковича и Надаля нынешний «Ролан Гаррос» может стать самым знаковым турниром в их карьере. Оба они в случае победы станут обладателями таких достижений, которые не покорялись ещё ни одному теннисисту, и не скоро к ним приблизится кто-то ещё.

Надаль после победы в Париже прошлой осенью стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Столько же трофеев за карьеру завоевал только Роджер Федерер. Испанскому теннисисту, занимающему третью строчку в рейтинге ATP, нужно выиграть ещё семь матчей подряд на своём любимом турнире, чтобы официально стать самым титулованным теннисистом на мейджорах. Заодно он может первым за последние семь лет выиграть один и тот же турнир «Большого шлема» в пятый раз подряд.

Шансы на 14-ю победу на «Ролан Гаррос» у Надаля всегда высоки, но в этом сезоне особенно. После Australian Open он выступал только на грунтовых турнирах и стал лучшим в Барселоне и Риме. В финале последнего испанец взял верх над Джоковичем. Обыграть Надаля удавалось только Рублёву и немцу Александру Звереву, причём у него уроженец Мальорки тут же брал реванш на следующем соревновании.

Джоковичу же титул на «Ролан Гаррос» нужен для того, чтобы стать первым в истории тенниса как минимум двукратным чемпионом всех турниров «Большого шлема». Эту цель он преследует вот уже пять лет, с тех пор как одержал свою единственную победу во Франции после травмы Надаля. В прошлом году серб был как никогда близок к очередному попаданию в историю, но в финале уступил всё тому же испанцу.

Возвращение Федерера

Формально за второй карьерный «Большой шлем» будет ещё бороться Роджер Федерер. Ему тоже для коллекции не хватает всего лишь одного титула на «Ролан Гаррос». Однако для него сам факт участия в основной сетке турнира уже будет большим событием. Швейцарец не выступал больше года из-за операции на колене и смог вернуться на корт только этой весной.

Правда, пока что Федерер весьма далёк от своей лучшей формы. На турнире в Дохе он обыграл британца Даниэля Эванса, но тут же уступил грузину Николозу Басилашвили. В Женеве 39-летний теннисист и вовсе стартовал с поражения от 75-й ракетки мира Пабло Андухара из Испании. Больше он нигде не выступал.

При этом былых заслуг Федереру всё ещё хватает для того, чтобы занимать восьмую строчку в мировом рейтинге и стать сеянным теннисистом на «Ролан Гаррос». Для него этот турнир станет 80-м мейджором за карьеру и поможет улучшить свой рекорд по участиям в главных теннисных форумах.

Очередная попытка Серены

В женской сетке таким же сверхтитулованным ветераном, от которого преданные болельщики ждут чуда, будет американка Серена Уильямс. С 2016 года каждый турнир предваряют разговоры о том, выиграет ли она свой 24-й мейджор и сравняется ли по количеству титулов с австралийкой Маргарет Корт. Но все попытки Уильямс заканчивались неудачей — в лучшем случае она доходила до финала «Уимблдона» или US Open.

«Ролан Гаррос» же является как раз тем турниром, где шансы американской теннисистки на успех ещё ниже, чем обычно. После рождения дочери её результаты на главном грунтовом соревновании падали с каждым годом, пока осенью она не отказалась от борьбы во втором круге из-за травмы.

В этом сезоне результаты Уильямс не настраивают на оптимизм. После полуфинала Australian Open она добилась того же самого, что и Федерер — выиграла всего один матч на двух турнирах, при этом победу она одержала над спортсменкой из шестой сотни рейтинга. Но статус седьмой ракетки мира позволяет 39-летней теннисистке всё ещё оставаться претенденткой если не на титул, то хотя бы грозой для других фавориток, как считает бывшая первая ракетка мира Крис Эверт.

Защита Свёнтек и серия Осаки

Особое внимание болельщиков и журналистов будет приковано к сенсационной чемпионке прошлого года Иге Свёнтек из Польши. Осенью она не проиграла в Париже ни одного сета и отдала соперницам всего лишь 28 геймов, будучи при этом 54-й ракеткой мира. Теперь благодаря отказу Симоны Халеп она получит восьмой номер посева, что существенно упростит ей защиту титула.

Впрочем, «Ролан Гаррос» уже довольно давно является несчастливым турниром для тех, кто на нём уже побеждал. Выиграть его на следующий год не удавалось никому уже 14 лет, с тех пор как бельгийка Жюстин Энен в третий раз подняла над собой Кубок Сюзанн Ленглен. Если в мужском теннисе новые чемпионы возникают крайне редко, то у женщин только на Открытом чемпионате Франции последние пять лет побеждали спортсменки, никогда раньше не выигрывавшие мейджор.

Редкостью в женском теннисе можно назвать и ситуацию, когда одной теннисистке удавалось выиграть два любых турнира Большого шлема подряд. Последней этого добивалась японка Осака на стыке 2018 и 2019 годов, а до неё подобной стабильностью поражала Серена Уильямс в 2015-м. Сейчас японка попробует продлить победную серию на мейджорах до 14 матчей, но грунтовые турниры не являются её сильной стороной. В этом сезоне покрытие принесло второй ракетке мира только одну победу, а на «Ролан Гаррос» она не проходила дальше третьего круга.

Свёнтек же чувствует себя на земляных кортах гораздо лучше, и в этом кроется её шанс на защиту титула. Она выиграла представительный турнир в Риме, и важнее этого события может быть только победа белоруски Арины Соболенко на соревнованиях в Мадриде. Ещё одним заметным триумфом во время грунтовой части сезона отметилась первая ракетка мира Эшли Барти. Австралийка выиграла турнир в Штутгарте (в одиночке и паре), после чего уступила Соболенко в финале Мадрида. Её тоже стоит причислить к фавориткам «Ролан Гаррос», тем более что его она уже выигрывала в 2019 году, когда он проводился в своё привычное время.

Шансы россиянок

Российские теннисистки едва ли могут претендовать на победу на «Ролан Гаррос», но по сравнению с прошлыми годами они добились некоторого прогресса. Ещё в начале апреля Вероника Кудерметова выиграла турнир в Чарльстоне, став первой россиянкой, которая одержала победу на грунте, за последние три года. Позже она дошла до полуфинала в Стамбуле и выиграла там же парный титул. В данный момент Кудерметова даже замыкает первую восьмёрку чемпионкой гонки WTA — от этого российские теннисистки уже стали отвыкать.

Успела этой весной порадовать и Анастасия Павлюченкова. Она здорово выступила в Мадриде и дошла до полуфинала, где уступила только Соболенко. Правда, затем она отказалась от выступления в Белграде, сославшись на проблемы со здоровьем. Но при этом теннисистка отметила, что это поможет ей подойти готовой к «Ролан Гаррос».

Турнир в Париже станет особенным событием для Светланы Кузнецовой. Это будет её 70-е выступление на мейджоре — повторить такое удавалось только сёстрам Уильямс, американке Эми Фрейзер и итальянке Франческе Скьявоне. В последний трёх случаях 35-летняя россиянка не выигрывала ни одного матча на «Ролан Гаррос», а грунтовый сезон она полностью пропустила, так что шансов даже на то, чтобы выйти хотя бы во второй круг у неё немного, но она в любом случае сможет войти в историю.