Медведев назвал свою цель на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих целях на турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» во Франции.

«Про «выиграть хотя бы один матч на «Ролан Гаррос» — это шутка, конечно! Если бы это действительно было моим мировоззрением, я бы даже не участвовал в соревнованиях. Моя настоящая цель — выиграть турнир! Для этого я просто сосредоточусь на каждом матче и постараюсь победить в каждом из них», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Медведев на данный момент ещё не продвигался на Открытом чемпионате Франции дальше первого круга. В 2021 году «Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня.

Ранее Медведев выразил мнение, что становится ближе к победе на турнирах Большого шлема.