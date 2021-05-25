Теннисист Медведев: думаю, с каждым разом становлюсь всё ближе к победе на ТБШ

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев ответил на вопрос, в чём ему необходимо прибавить, чтобы добиться завоевания одного из титулов турниров Большого шлема.
Теннисист Медведев: думаю, с каждым разом становлюсь всё ближе к победе на ТБШ
  • Reuters

«Думаю, что с каждым разом становлюсь всё ближе и ближе к этой цели. Я знаю, что вышел на такой уровень, чтобы побеждать этих парней. Теперь мне нужно продолжать работать физически и ментально и, возможно, получить чуть больше опыта в решающих раундах турнира Большого шлема, чтобы выиграть его», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Россиянин уже доходил до финалов двух турниров Большого шлема — Australian Open (2021) и US Open (2019). Также Медведев становился победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2020 года. 

Ранее сообщалось, что Медведев уступил Муте во втором матче на турнире UTS4.

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