Теннисист Медведев: думаю, с каждым разом становлюсь всё ближе к победе на ТБШ

Вторая ракетка мира Даниил Медведев ответил на вопрос, в чём ему необходимо прибавить, чтобы добиться завоевания одного из титулов турниров Большого шлема.

«Думаю, что с каждым разом становлюсь всё ближе и ближе к этой цели. Я знаю, что вышел на такой уровень, чтобы побеждать этих парней. Теперь мне нужно продолжать работать физически и ментально и, возможно, получить чуть больше опыта в решающих раундах турнира Большого шлема, чтобы выиграть его», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Россиянин уже доходил до финалов двух турниров Большого шлема — Australian Open (2021) и US Open (2019). Также Медведев становился победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2020 года.

Ранее сообщалось, что Медведев уступил Муте во втором матче на турнире UTS4.