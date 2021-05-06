Кровотечение из носа, конфликт с болельщиками и пререкания с судьёй: как Медведев вылетел с «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев в трёх сетах проиграл чилийцу Кристьяну Гарину (4:6, 7:6, 1:6) в третьем круге «Мастерса» в Мадриде и завершил выступление на турнире. При этом по ходу первой партии ему пришлось обратиться к врачу из-за открывшегося кровотечения из носа. В заключительном же сете Медведев поругался с болельщиками на трибунах. По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, спортсмен не до конца восстановился после перенесённого в апреле коронавируса. А Евгений Кафельников отметил, что у Даниила изначально было не так много шансов на грунте.

«Как твоя жалкая жизнь?»

«Мастерс» в Мадриде получился крайне неудачным для российских теннисистов. В четверг, 6 мая, поражение в рамках третьего круга соревнований потерпели три отечественных спортсмена. Даниил Медведев проиграл чилийцу Кристьяну Гарину (4:6, 7:6, 1:6), Андрей Рублёв — американцу Джону Иснеру (6:7, 6:3, 6:7), а Аслан Карацев — казахстанцу Александру Бублику (4:6, 3:6). Наконец, Карен Хачанов завершил выступления ещё в первом раунде, оказавшись слабее японца Кея Нисикори (7:6, 2:6, 2:6).

Но особенно обидной получилась неудача Медведева. С одной стороны, грунт не самое любимое покрытие третьей ракетки мира, с другой — в случае итоговой победы в Испании он имел шансы подняться в рейтинге ATP.

И первый матч россиянина, в апреле перенёсшего коронавирус, скорее, настроил на позитивный лад. Он хотя и испытал сложности во встрече с 56-й ракеткой планеты Алехандро Давидовичем Фокиной, но сумел взять верх.

Во-первых, Медведев продемонстрировал характер, собравшись после неудачи в первом сете, — 4:6. Во-вторых, в дальнейшем отдал хозяину корта лишь шесть геймов. Попутно Даниил прервал серию из шести поражений на грунте и даже в шутку написал на камере, что любит это покрытие. Хотя по ходу встречи он швырял ракетку о корт и кричал, что не хочет играть на нём.

Но игра следующего круга с Кристьяном Гарином, который занимает 25-ю строчку в рейтинге ATP, поводов для юмора ему не дала. Столкнувшись с сопротивлением куда более квалифицированного соперника, который вдобавок специализируется на грунте, он дал слабину. Для соперников эта встреча стала второй в карьере: в 2019-м их пути пересеклись на харде в Монреале, и тогда Даниил оказался сильнее — 6:3, 6:3.

Однако в Мадриде шансов у него изначально было не слишком много. Несмотря на это, отечественный теннисист поначалу навязывал чилийцу борьбу. Так, судьбу первого сета решил брейк Гарина в третьем гейме, а после пятого гейма россиянину пришлось вызывать на корт врача. У него открылось носовое кровотечение.

Medvedev has got a nose bleed pic.twitter.com/aOIdtmVVvz — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) May 6, 2021

Игру он продолжить сумел, но отыграть минимальный гандикап не смог. Кристьян спокойно удерживал добытое преимущество, тогда как Медведев допускал слишком много невынужденных ошибок, а после окончания сета вовсе ушёл в раздевалку, видимо, чтобы снова получить медицинскую помощь.

Тем не менее во второй партии третьей ракетке мира даже удалось взять верх. На этот раз соперники одну за другой брали собственную подачу и практически не допускали помарок. В итоге она предсказуемо перетекла на тай-брейк. И в решающий момент Даниил не оставил чилийцу ни шанса — 7:2.

К сожалению, заключительный сет получился совсем не похожим на предыдущий. Сначала россиянин позволил сопернику сделать брейк в очень тяжёлом четвёртом гейме, а потом умудрился поругаться с болельщиками на трибунах. В частности, одному из них он по-русски крикнул: «Закрой рот», а после поинтересовался: «Как твоя жалкая жизнь?» В итоге судье пришлось дать спортсмену предупреждение, что также вызвало недовольство с его стороны.

Daniil making friends in Madrid pic.twitter.com/GYqujwG8fO — Oleg S. (@AnnaK_4ever) May 6, 2021

Ненужные эмоции пошли Медведеву только во вред, и больше ни гейма в этом матче он не выиграл. Не помогла ему и неожиданная пауза в концовке встречи, когда арбитры заметили, что у сетки порвалось крепление.

Таким образом, Гарин одержал победу и вышел в следующий круг. Даниилу же остаётся готовиться к турниру в Риме и гордиться первой победой на грунте с весны 2019-го.

«Медведев по определению не может играть на грунтовых кортах»

Спокойно отнеслись к поражению соотечественника и эксперты. Так, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников признался, что и не ждал от теннисиста особенных успехов в Испании.

«Медведев по определению не может играть на грунтовых кортах. Для меня это не сюрприз. Его игра не подходит под грунт», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

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В свою очередь, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предположил, что Даниил не до конца пришёл в себя после коронавируса.

«Отсюда небольшая детренированность и отсутствие чистоты в игре. На задней линии Даниил действовал с очень большими ошибками, уступал розыгрыши со второй подачи… Наш теннисист почти не тренировался, а уровень игры сейчас такой, что разница между десяткой и тридцаткой лучших не настолько большая», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По словам главы ФТР, ничего сверхъестественного в поражении россиянина от Гарина нет: «Всё закономерно. На данный момент идёт подготовительный период к «Ролан Гаррос». Самое главное — не форсировать события, и всё у Даниила будет нормально».

Наконец, заслуженный тренер России Борис Собкин согласился с президентом федерации и подчеркнул, что Медведев пока далёк от идеальной формы, а потому просто не мог составить достойную конкуренцию Гарину на неудобном для себя покрытии.

«Поражение Медведева не стало сенсацией. Гарин очень прилично играет на земле, да и вообще прилично играет. Даня ментально не любит это покрытие, но не считаю, что грунт ему неудобен, он его просто не любит. В плане игры у Медведева есть всё, чтобы хорошо играть на земле. Про коронавирус я даже не говорю. Это очень зловредная штука. Даже если ты вроде здоров, в любой момент может наступить слабость. В поражении трагедии не вижу. Дальше Медведев окончательно отойдёт от коронавируса, организм будет устойчивее, и начнутся покрытия, которые для него морально комфортнее», — заявил Собкин.