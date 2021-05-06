Медведев устроил перепалку с болельщиками во время матча на турнире ATP в Мадриде

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Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в испанском Мадриде вступил в перебранку с болельщиками на трибунах.
Медведев устроил перепалку с болельщиками во время матча на турнире ATP в Мадриде
  • Reuters

На видео, опубликованном в Twitter Eurosport, видно, что россиянин посоветовал одному из зрителей закрыть рот, а у другого спросил: «Как проходит твоя жалкая жизнь?» За такое поведение судья вынес Медведеву предупреждение.

Матч, продолжавшийся 2 часа 30 минут, завершился победой чилийца Кристиана Гарина со счётом 6:4, 7:6, 6:1.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что поражение Медведева на турнире в Мадриде связано с перенесённым коронавирусом.

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