Тарпищев считает, что поражение Медведева на турнире в Мадриде связано с перенесённым коронавирусом

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от чилийца Кристьяна Гарина в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.
Тарпищев считает, что поражение Медведева на турнире в Мадриде связано с перенесённым коронавирусом
  • Reuters

«Медведев очень много пропустил из-за коронавируса: отсюда небольшая детренированность и отсутствие чистоты в игре. На задней линии Даниил играл с очень большими ошибками, проигрывал розыгрыши со второй подачи… Наш теннисист почти не тренировался, а уровень игры сейчас такой, что разница между десяткой и тридцаткой лучших не такая большая. В поражении Медведева нет ничего сверхъестественного. К тому же грунт — не самое любимое покрытие Дани. Всё закономерно», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Он отметил, что сейчас Медведев готовится к выступлению на «Ролан Гаррос».

«Самое главное, не форсировать события — и всё у Даниила будет нормально», — добавил глава ФТР.

Медведев переболел коронавирусом в апреле, из-за чего пропустил ряд турниров, в том числе «Мастерс» в Монте-Карло.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Гарину и вылетел с турнира категории «Мастерс» в Мадриде.

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