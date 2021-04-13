Погоня за Джоковичем откладывается: Медведев заболел коронавирусом и пропустит «Мастерс» в Монте-Карло

Даниил Медведев пропустит турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло, который должен был стать для него первым соревнованием на грунте в 2021 году. Российский теннисист сдал положительный тест на коронавирус. Он рискует потерять звание второй ракетки мира, на которое теперь претендует Рафаэль Надаль. По словам главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Медведев переносит болезнь в лёгкой форме.

Российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло за день до того, как он должен был провести первый матч на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Второй ракетке мира пришлось сняться с соревнований в одиночном и парном разрядах.

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что Медведев был изолирован и находится под надзором её врачей. Сам спортсмен заявил, что расстроен произошедшим, однако пообещал сделать всё от него зависящее для скорейшего возвращения на корт.

«Очень разочарован тем, что не сыграю в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточен на выздоровлении и с нетерпением жду, когда смогу вернуться в тур. Так быстро и безопасно, насколько это возможно», — сказал Медведев.

На новость о болезни первой ракетки страны отреагировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его словам, Медведев спокойно справляется с течением заболевания.

«Состояние Медведева вроде бы нормальное. В принципе, пока всё в лёгкой форме. А дальше не знаю, что будет. Он сейчас находится у себя дома», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Интересно, что совсем недавно Медведев высказывался на тему коронавируса. Он раскритиковал решение перенести Открытый чемпионат Франции. Теннисист недоумевал, почему местные власти борются с пандемией такими способами.

«Я слегка удивлён, потому что если мы говорим о правилах, о стране и правительстве, то что изменится от переноса на неделю? Мы говорим о COVID. Сомневаюсь, что это что-то изменит. Должен сказать, что это просто смешно. Я говорю не о решениях Федерации тенниса Франции или правительства, а в целом о ситуации. Кажется, будто если отложить турнир, то коронавирус исчезнет за неделю. Есть много правил, но иногда нужны исключения», — говорил Медведев Tennis Majors.

Благодаря второму номеру посева россиянин был вправе начать выступление в Монте-Карло сразу с 1/16 финала и сыграть с победителем матча между сербом Филипом Крайиновичем и грузином Николозом Басилашвили. Теперь вместо него выступит 94-я ракетка мира Хуан Игнасио Лондеро из Аргентины. Медведев также должен был впервые в сезоне попрактиковаться в паре с бразильцем Марсело Демолинером, чем он обычно занимается крайне редко.

В отсутствие Медведева борьбу за титул в Монте-Карло продолжат россияне Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Первые двое уже вышли в 1/16 финала — Рублёв благодаря высокому положению в рейтинге, а Карацев после победы над итальянцем Лоренцо Музетти. Хачанову, который попал в одну четверть сетки с Медведевым, предстоит встретиться с сербом Ласло Джере в первом круге.

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Для Медведева «Мастерс» в Монте-Карло должен был стать первым грунтовым турниром в сезоне. Из-за пропуска теперь у него точно сгорят 360 очков в рейтинге ATP, которые он заработал два года назад за выход в полуфинал. С учётом того, как плохо россиянин выступает на земляных кортах, это можно назвать потерей. Он пока не выигрывал ни одного титула на песчаных покрытиях, а доля его побед в отдельных матчах составляет лишь 36% — почти в два раза меньше, чем на харде.

Из-за коронавируса Медведев рискует пропустить не менее важные турниры серии «Мастерс» в Мадриде и Риме, а также «Ролан Гаррос». Первоначально эти состязания можно было рассматривать как реальный шанс для 25-летнего спортсмена побороться за титул первой ракетки мира с Джоковичем. На всех трёх турнирах Медведев в последний раз вылетал в первом же круге, так что очков он почти не зарабатывал. Сербу же надо защищать очень много баллов — как и Рафаэлю Надалю, который преследует Медведева в мировом рейтинге.

«Мастерсы» и второй в сезоне турнир Большого шлема пройдут в мае, и к тому времени Медведев всё-таки сможет вернуться на корт. Однако неизвестно, как коронавирус скажется на его форме, ведь сейчас он не может ни играть, ни тренироваться. Из-за этого борьбу за лидерство в рейтинге ATP Медведеву придётся отложить.

К слову, буквально за несколько часов до того, как стало известно о положительном тесте Медведева, он провёл совместную тренировку с Надалем в Монте-Карло. В связи с этим у болельщиков возникли опасения, что испанец тоже снимется с турнира. Однако пресс-служба ATP поспешила заверить, что третья ракетка мира выступит в Монако. Надалю теперь достаточно дойти до финала, чтобы сместить Медведева со второго места рейтинга, и россиянин уже никак ему не помешает.

Впрочем, если Даниил придёт в себя достаточно быстро и будет допущен ATP на корт, то для компенсации потерь он может заявиться на ближайший турнир в Барселоне. Первоначально Медведев не собирался в нём участвовать и был готов к тому, что потеряет из-за этого 300 очков, положенных за выход в финал. Если он действительно восстановится, то организаторы смогли бы предоставить ему уайлд-кард — ведь приглашения пока не распределены.