Погоня за Джоковичем откладывается: Медведев заболел коронавирусом и пропустит «Мастерс» в Монте-Карло
- AFP
- © TIMOTHY A. CLARY
Российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло за день до того, как он должен был провести первый матч на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Второй ракетке мира пришлось сняться с соревнований в одиночном и парном разрядах.
Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что Медведев был изолирован и находится под надзором её врачей. Сам спортсмен заявил, что расстроен произошедшим, однако пообещал сделать всё от него зависящее для скорейшего возвращения на корт.
«Очень разочарован тем, что не сыграю в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточен на выздоровлении и с нетерпением жду, когда смогу вернуться в тур. Так быстро и безопасно, насколько это возможно», — сказал Медведев.
На новость о болезни первой ракетки страны отреагировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его словам, Медведев спокойно справляется с течением заболевания.
«Состояние Медведева вроде бы нормальное. В принципе, пока всё в лёгкой форме. А дальше не знаю, что будет. Он сейчас находится у себя дома», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Интересно, что совсем недавно Медведев высказывался на тему коронавируса. Он раскритиковал решение перенести Открытый чемпионат Франции. Теннисист недоумевал, почему местные власти борются с пандемией такими способами.
«Я слегка удивлён, потому что если мы говорим о правилах, о стране и правительстве, то что изменится от переноса на неделю? Мы говорим о COVID. Сомневаюсь, что это что-то изменит. Должен сказать, что это просто смешно. Я говорю не о решениях Федерации тенниса Франции или правительства, а в целом о ситуации. Кажется, будто если отложить турнир, то коронавирус исчезнет за неделю. Есть много правил, но иногда нужны исключения», — говорил Медведев Tennis Majors.
Благодаря второму номеру посева россиянин был вправе начать выступление в Монте-Карло сразу с 1/16 финала и сыграть с победителем матча между сербом Филипом Крайиновичем и грузином Николозом Басилашвили. Теперь вместо него выступит 94-я ракетка мира Хуан Игнасио Лондеро из Аргентины. Медведев также должен был впервые в сезоне попрактиковаться в паре с бразильцем Марсело Демолинером, чем он обычно занимается крайне редко.
В отсутствие Медведева борьбу за титул в Монте-Карло продолжат россияне Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Первые двое уже вышли в 1/16 финала — Рублёв благодаря высокому положению в рейтинге, а Карацев после победы над итальянцем Лоренцо Музетти. Хачанову, который попал в одну четверть сетки с Медведевым, предстоит встретиться с сербом Ласло Джере в первом круге.
Для Медведева «Мастерс» в Монте-Карло должен был стать первым грунтовым турниром в сезоне. Из-за пропуска теперь у него точно сгорят 360 очков в рейтинге ATP, которые он заработал два года назад за выход в полуфинал. С учётом того, как плохо россиянин выступает на земляных кортах, это можно назвать потерей. Он пока не выигрывал ни одного титула на песчаных покрытиях, а доля его побед в отдельных матчах составляет лишь 36% — почти в два раза меньше, чем на харде.
Из-за коронавируса Медведев рискует пропустить не менее важные турниры серии «Мастерс» в Мадриде и Риме, а также «Ролан Гаррос». Первоначально эти состязания можно было рассматривать как реальный шанс для 25-летнего спортсмена побороться за титул первой ракетки мира с Джоковичем. На всех трёх турнирах Медведев в последний раз вылетал в первом же круге, так что очков он почти не зарабатывал. Сербу же надо защищать очень много баллов — как и Рафаэлю Надалю, который преследует Медведева в мировом рейтинге.
«Мастерсы» и второй в сезоне турнир Большого шлема пройдут в мае, и к тому времени Медведев всё-таки сможет вернуться на корт. Однако неизвестно, как коронавирус скажется на его форме, ведь сейчас он не может ни играть, ни тренироваться. Из-за этого борьбу за лидерство в рейтинге ATP Медведеву придётся отложить.
К слову, буквально за несколько часов до того, как стало известно о положительном тесте Медведева, он провёл совместную тренировку с Надалем в Монте-Карло. В связи с этим у болельщиков возникли опасения, что испанец тоже снимется с турнира. Однако пресс-служба ATP поспешила заверить, что третья ракетка мира выступит в Монако. Надалю теперь достаточно дойти до финала, чтобы сместить Медведева со второго места рейтинга, и россиянин уже никак ему не помешает.
Впрочем, если Даниил придёт в себя достаточно быстро и будет допущен ATP на корт, то для компенсации потерь он может заявиться на ближайший турнир в Барселоне. Первоначально Медведев не собирался в нём участвовать и был готов к тому, что потеряет из-за этого 300 очков, положенных за выход в финал. Если он действительно восстановится, то организаторы смогли бы предоставить ему уайлд-кард — ведь приглашения пока не распределены.
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