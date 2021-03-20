«Никогда не знаешь, когда придёт успех»: как Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере

Аслан Карацев одержал победу на престижном турнире ATP 500 в Дубае. По ходу соревнований россиянин, получивший уайлд-кард от организаторов, взял верх над четырьмя сеяными теннисистами, включая восьмую ракетку мира Андрея Рублёва, а в финале в двух сетах обыграл ещё одно открытие турнира — южноафриканца Ллойда Харриса. Отечественный спортсмен выиграл первый в карьере трофей под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов и пробился в топ-30 рейтинга.

Аслан Карацев укрепился в статусе одного из главных открытий нынешнего теннисного сезона. По ходу турнира в Дубае 42-я ракетка мира взял верх над четырьмя соперниками, занимающими более высокое место в рейтинге ATP, а в финале расправился с талантливым южноафриканцем Ллойдом Харрисом. Россиянин впервые в карьере выиграл соревнования под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов и гарантировал себе попадание в топ-30.

Успех на Открытом чемпионате Австралии сделал Карацева желанным гостем на крупнейших первенствах планеты. Сначала он получил уайлд-кард для участия в турнире ATP 250 в Дохе, но там не сумел пройти дальше второго круга. Правда, на это у него была более чем уважительная причина в виде четвёртой ракетки мира. Аслан оказал ожесточённое сопротивление Доминику Тиму — выиграл первый сет и нанёс один из самых зрелищных ударов месяца. Но на большее его не хватило.

Однако это не помешало ему получить приглашение на ещё более престижные соревнования — ATP 500 в Дубае. Несмотря на тот факт, что они были более статусными, россиянину гораздо больше повезло с сеткой. Вплоть до полуфинала ему не попался ни один теннисист из топ-10, а местом в топ-30 мог похвастаться разве что опытный британец Дэниел Эванс. Правда, это не говорит о том, что Карацеву не пришлось играть с яркими и известными оппонентами.

После побед над Егором Герасимовым и вышеупомянутым Эвансом, россиянину поочерёдно встретились два представителя Италии — Лоренцо Сонего и Янник Синнер. Оба занимали места в четвёртом десятке, но уж точно не являлись мальчиками для битья. Первый не так давно обыгрывал Новака Джоковича в Вене, а второй к 19 годам мог похвастаться двумя титулами на взрослом уровне. В итоге оба противостояния прошли практически одинаково. Карацев неизменно проигрывал первый сет, но после заметно прибавлял и брал верх. Не сказать, чтобы россиянин смотрелся на голову сильнее визави, но в ключевые моменты оказывался успешнее. При этом особенно впечатляла его агрессивная игра на приёме, ставшая визитной карточкой отечественного спортсмена.

Тем не менее в преддверии полуфинала Карацев вряд ли считался фаворитом. Противостоял ему Андрей Рублёв, не только занимавший восьмую строчку в рейтинге, но и пребывавший в блестящей форме. В 2021 году он уже выиграл турнир в Роттердаме, по ходу которого расправился Энди Марреем и Стефаносом Циципасом, и уступил лишь в двух встречах из 20. Причём оба раза он проиграл звёздам мирового тенниса — Даниилу Медведеву и Роберто Баутисте Агуту.

Как и три предыдущих матча с участием 27-летнего россиянина, этот продлился все три партии. На этот раз первую взял сам Карацев, но во втором Рублёв восстановил равновесие. Правда, развить успех ему не удалось, а причиной тому снова стала впечатляющая игра оппонента на приёме. Аслан заработал в четыре раза больше брейк-пойнтов (16:4) и реализовал четыре из них. Таким образом, он прервал беспроигрышную серию Андрея из 23 встреч на турнирах ATP 500.

При этом Карацев не только подпортил послужной список соотечественнику, но и вписал собственное имя в историю. Так, он стал первым обладателем уайлд-кард в XXI веке, пробившимся в финал чемпионата Дубая. До этого момента подобное удавалось Томасу Мустеру в 1997 году.

В отличие от Карацева, организаторы не предоставили специального приглашения Харрису, которому пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. В итоге на момент встречи с россиянином в его активе значилось семь побед за семь дней, причём среди «жертв» оказались Кеи Нисикори, Денис Шаповалов и Доминик Тим. Титулованный австриец оказался бессилен в противостоянии с южноафриканцем и довольствовался всего семью выигранными геймами.

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Однако в финале Харрис оказался неспособен оказать сопротивление Карацеву. И это несмотря на то, что он стабильно попадал первым мячом (75%) и записал на свой счёт восемь эйсов. Стоило южноафриканцу не попасть в квадрат, как россиянин наказывал его за эту оплошность. За весь матч Аслан выиграл 83% очков на второй подаче оппонента, что во многом и предрешило исход противостояния.

По большому счёту борьбы не получилось ни в одной из партий. В обоих Карацев с ходу брал подачу противника, после чего уже не позволял ему отыграться. Как и в матче с Рублёвым, разница по числу заработанных брейк-пойнтов оказалась колоссальной. У россиянина таких набралось восемь (три реализованных), а у южноафриканца — всего два. Но, в отличие от визави, Харрис ни разу не сумел довести дело до конца.

В итоге Карацеву потребовалось всего 77 минут, чтобы одержать победу в двух сетах — 6:3, 6:2. Россиянин выиграл первый титул ATP в карьере, а уже на следующей неделе займёт 27-е место в рейтинге. При этом в гонке Ассоциации он расположится на пятой строчке и будет уступать лишь Джоковичу, Медведеву, Рублёву и Циципасу.

«Я безумно рад. Это был сложный матч. Я очень нервничал. Хочу поздравить своего соперника с проходом в финал. Он провёл отличную неделю... Я счастлив, что выиграл... Никогда не знаешь, когда придёт успех. Я хорошо поработал со своей командой, с тренером, и вот это случилось», — цитирует Карацева пресс-служба ATP.