Тарпищев считает, что Карацев может попасть в топ-20 рейтинга ATP уже в этом году

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Аслана Карацева над Андреем Рублёвым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
Тарпищев считает, что Карацев может попасть в топ-20 рейтинга ATP уже в этом году
  • © РИА Новости / Роб Презиосо/Tennis Australia

«Победа над Рублёвым не стала неожиданностью. Сейчас идёт рабочий момент, все готовятся к более важным турнирам. Все играют подозрительно хорошо», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что любые победы Карацева идут ему сейчас в плюс, так как в прошлом году их не было.

«Если он продолжит так выступать, то уже в этом году мы сможем увидеть его в первой двадцатке», — добавил Тарпищев.

По его мнению, Карацев немного устал за прошедший турнир, о чём говорит не самый удачный второй сет в матче с Рублёвым. Тем не менее Тарпищев считает, что Аслан должен выиграть финал, если будет играть так, как в первой партии.

Карацев обыграл Рублёва со счётом 6:2, 4:6, 6:4. В финале 27-летний россиянин встретится с Ллойдом Харрисом из ЮАР. Встреча пройдёт 20 марта.

Ранее сообщалось, что победная серия Андрея Рублёва на турнирах АТР-500 прервалась на отметке в 23 матча.

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