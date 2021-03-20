Тарпищев считает, что Карацев может попасть в топ-20 рейтинга ATP уже в этом году

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Аслана Карацева над Андреем Рублёвым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

«Победа над Рублёвым не стала неожиданностью. Сейчас идёт рабочий момент, все готовятся к более важным турнирам. Все играют подозрительно хорошо», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что любые победы Карацева идут ему сейчас в плюс, так как в прошлом году их не было.

«Если он продолжит так выступать, то уже в этом году мы сможем увидеть его в первой двадцатке», — добавил Тарпищев.

По его мнению, Карацев немного устал за прошедший турнир, о чём говорит не самый удачный второй сет в матче с Рублёвым. Тем не менее Тарпищев считает, что Аслан должен выиграть финал, если будет играть так, как в первой партии.

Карацев обыграл Рублёва со счётом 6:2, 4:6, 6:4. В финале 27-летний россиянин встретится с Ллойдом Харрисом из ЮАР. Встреча пройдёт 20 марта.

Ранее сообщалось, что победная серия Андрея Рублёва на турнирах АТР-500 прервалась на отметке в 23 матча.