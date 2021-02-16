Сравнение с историей Золушки и восторги экс-чемпионов: что думают о сенсационном взлёте Карацева на Australian Open

Выход Аслана Карацева в полуфинал стал одним из самых обсуждаемых событий на Открытом чемпионате Австралии. Первая ракетка мира Новак Джокович, которому предстоит экзаменовать россиянина в следующем раунде, опасается его бэкхенда. Бывший четвёртый номер мирового рейтинга Тим Хенмэн считает, что 27-летний уроженец Владикавказа показывает потрясающий уровень тенниса и умеет справляться с любыми трудностями. Экс-победитель турнира Евгений Кафельников комплиментарно высказался об игре соотечественника, а президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил его физическую и психологическую готовность к турниру.

Главным героем нынешнего Открытого чемпионата Австралии, без сомнения, уже может считаться Аслан Карацев. Российский теннисист, никогда раньше не входивший в первую сотню мирового рейтинга, сотворил историю, первым добравшись до полуфинала турнира Большого шлема через квалификацию. Для теннисного мира это стало настоящим потрясением.

Первым своё восхищение игрой уроженца Владикавказа выразил Григор Димитров, уступивший ему в четвертьфинале. Болгарский теннисист отметил, что Карацев проделал достойный путь и продемонстрировал, насколько он уверен в себе.

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«Ему нужно осознать этот результат, он должен ценить его. Аслан — отличный игрок. Если ты добрался до этого раунда, то очевидно, что кое-что сделал правильно. Ты хорошо поработал, прошёл через квалификацию, через тяжёлые хорошие матчи и набрался уверенности», — сказал Димитров после поражения.

Следующим соперником Карацева будет первая ракетка мира Новак Джокович, одержавший в четвертьфинале волевую победу над Александром Зверевым. Серб уверен, что его ждёт непростой матч с крайне мотивированным соперником.

«Я не видел его игры до этого. Видел только здесь, в Мельбурне. Аслан хорош, физически очень сильный парень, прекрасно двигается, демонстрирует мощь на задней линии и обладает потрясающим бэкхендом. У всех русских хороший бэкхенд. Он будет мотивирован. Сегодня Карацев победил Димитрова. Да, Григору не повезло, он получил травму, но Аслан всё равно играл здорово. Надеюсь, что на полуфинал вернутся зрители, и тогда травмы перестанут влиять на матчи. Аслан в отличной форме, это точно. Мне будет сложно», — цитирует Джоковича «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Eurosport.

Бывшая четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн, ныне работающий экспертом на телевидении, тоже остался впечатлён достижением Карацева. Он обратил внимание, что россиянину повезло с травмой соперника, однако это не умаляет того, как не хватавший звёзд с неба теннисист справлялся с другими трудностями, возникавшими у него на пути.

«Это удивительная история. Вы думаете о квалификации, которая прошла на другой арене в Дохе, и вот он уже готов к первому раунду. Он просто играл в потрясающий теннис и справился с некоторыми сложными моментами — нервами и жарой на улице. Очевидно, что Карацеву слегка повезло с тем, что Димитров травмировался, но как личность он кажется очень спокойным и хочет продолжать дальше», — сказал Хенмэн Eurosport.

Известный теннисный журналист Бен Ротенберг уверен, что если Карацев выиграет в Мельбурне титул, то это будет самым невероятным событием, когда-либо происходившим в теннисе.

«Аслан Карацев на своём первом турнире Большого шлема вышел в полуфинал, обыграв травмированного Григора Димитрова. Ещё две победы — и он станет самой яркой «Золушкой» в истории тенниса», — написал Ротенберг в Twitter.

После выхода Карацева в полуфинал AusOpen с неожиданным предложением выступил футбольный клуб «Алания». В своём Twitter он потребовал переименовать в честь теннисиста улицу Димитрова во Владикавказе — она названа так в честь болгарского революционера Георгия Димитрова, однофамильца экс третьей ракетки мира. Но сам Аслан считает, что это чересчур.

Требуем от @ams_vladikavkaz переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева! pic.twitter.com/47p5hKvVdu — ФК «Алания» (@fc_alania) February 16, 2021

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Димитров мог бы обыграть Карацева и с травмой, однако россиянин ему этого не позволил. Особенно он выделил в игре 114-й ракетки мира то, как он доводит до конца свои победные матчи.

«Аслан — настоящий король! Психологически выдержал, сумел отыграться во втором сете, это был ключевой момент. Примечательно, что Карацев довёл дело до конца, потому что Димитров — это экстремал по жизни, с ним нельзя было расслабляться. С позиции мобилизации нервной системы концовка была очень сложной, мы уже видели, как Даниил Медведев расслабился в один момент, всех сейчас лихорадит по этой части. То, что Аслан ровно доиграл, — чистый подвиг», — сказал Тарпищев Sport24.

По мнению функционера, сейчас Карацеву нужно сконцентрироваться на следующем матче и абстрагироваться от шумихи вокруг себя. Что касается физического состояния игрока, то оно у Тарпищева опасений не вызывает.

«Отмечу его физические кондиции и нервную систему, потому что мало кто смог бы в данной ситуации выдержать всё то, что на него свалилось в последние две недели. Что касается готовности к полуфиналу, то тут ему надо восстановиться. Даже не физически, а психологически. Сейчас все будут ходить, по плечам стучать, поздравлять. Вот от этого надо суметь уйти, потому что это часто размывает, расслабляет», — добавил Тарпищев.

Победитель Открытого чемпионата Австралии 1999 года Евгений Кафельников остался весьма впечатлён достижением Карацева. По его мнению, спортсмен добился большего, чем сам мог желать до начала турнира.

«Результат Карацева можно назвать феноменальным. Если говорить о самой встрече, начало было довольно удручающим. Всё могло закончиться катастрофически, не прояви Аслан силу воли. Особенно в начале второго сета, когда всё было для него не очень хорошо. Но Карацев — боец, молодец! Устоял в этот тяжёлый период в матче и переломил его ход. Все перспективы, которые были у Аслана, он уже реализовал даже больше, чем, наверное, сам предполагал. Сейчас уже ни о каких перспективах говорить не нужно, когда Карацев находится в полуфинале Australian Open», — цитирует Кафельникова Metaratings.

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский уже ждёт выступления Карацева на других турнирах, где он должен будет подтверждать неслучайность своего нынешнего успеха. По его мнению, к россиянину теперь будут относиться с опаской.

«Я считаю, что Карацеву сильно помогла психологическая уверенность. Это один из компонентов, который обязательно должен присутствовать на таком уровне. Аслан преодолел себя, волнение и показал стабильную, солидную и впечатляющую игру. На мой взгляд, на этом турнире Аслан уже выполнил задачу-максимум для себя, потому что его выхода в полуфинал вообще никто не ожидал. Теперь он просто должен выходить на следующий матч и играть в своё удовольствие. Со следующего турнира все будут настраиваться на Карацева. Теперь это не тот теннисист, что был до начала Australian Open», — сказал бывший спортсмен.