Навстречу друг другу: как Медведев и Рублёв вышли в четвёртый круг Australian Open

Ещё два российских теннисиста пробились в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. Даниил Медведев одержал непростую победу над сербом Филипом Краиновичем. Для этого ему пришлось впервые в карьере выиграть пятисетовый матч. Андрей Рублёв уверенно обыграл испанца Фелисьяно Лопеса в трёх партиях. Их достижение не смог повторить Карен Хачанов, уступивший итальянцу Маттео Берриттини на трёх тай-брейках. Также турнир покинула последняя россиянка в женской сетке — Екатерина Александрова. Она проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

Первая пятисетовая победа Медведева

В шестой день Открытого чемпионата Австралии продолжились матчи третьего круга одиночных турниров. За путёвку в следующий раунд боролись четверо россиян. Первым к Аслану Карацеву, победившему накануне Диего Шварцмана, присоединился Даниил Медведев. Он обыграл посеянного под 28-м номером серба Филипа Краиновича со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

В прошлом два теннисиста встречались всего один раз — в Индиан-Уэллсе в 2019 году сильнее оказался сербский спортсмен. Но с тех пор их карьеры стали развиваться в диаметрально противоположных направлениях. Медведев ворвался в элиту мужского тенниса, а Краинович остался одним из игроков второго эшелона, который никогда не добирался до второй недели турниров Большого шлема.

Россиянин начал матч очень уверенно. В первом сете он не позволил сопернику даже добраться до брейк-поинта, а во втором не дал реализовать ни одну из трёх попыток. Но дальше Медведеву уже не было так легко. Краинович сумел однажды взять подачу четвёртой ракетки мира и почувствовал вкус борьбы. Хотя Медведев и смог отыграться, в десятом гейме серб снова сделал брейк. Россиянин впервые на Australian Open проиграл сет.

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В четвёртой партии Медведев продолжал испытывать давление. Ему не удавалось переломить ситуацию и чем-то удивить Краиновича, который всё чаще выходил к сетке и набирал у неё очки. Серб быстро повёл со счётом 5:2 и после того, как россиянин взял медицинский тайм-аут, перевёл матч в решающую пятую партию.

Статистика в пятисетовых матчах была далеко не в пользу Медведева. Краинович за карьеру выиграл четыре такие встречи и проиграл лишь в одной. Россиянин же всегда уступал в пятых партиях, в том числе в финале US Open 2019 года. Но теперь эту неудачную серию из шести матчей удалось прервать. Медведев разгромил Краиновича, выиграв шесть геймов подряд, словно и не было до этого двух обидно проигранных сетов.

Россиянин продлил свою победную серию в туре ATP до 17 матчей — в последний раз он проигрывал в октябре прошлого года на турнире в Вене. Заодно он повторил свой лучший результат на Australian Open, которого добивался два последних года. Следующим соперником Медведева в Мельбурне будет американец Маккензи Макдональд, занимающий 192-ю строчку в мировом рейтинге. Все их прошлые встречи заканчивались победами российского теннисиста.

Быстрый успех Рублёва

Следом за Медведевым в 1/8 финала шагнул Андрей Рублёв. Он обыграл своего друга, испанского ветерана Фелисьяно Лопеса. Для этого ему понадобилось всего три сета — встреча закончилась со счётом 7:5, 6:2, 6:3.

В отличие от Рублёва, который в Мельбурне пока не проиграл ни одной партии, Лопес с большим трудом пробился в третий круг. В одном матче ему пришлось отыгрываться со счёта 0:1 по сетам, а в другом уже с 0:2. Но во встрече с россиянином 39-летний испанец поначалу не испытывал никакой усталости. Они показывали равный теннис и вполне могли разыграть первую партию на тай-брейке, пока в 12-м гейме Рублёв не проявил себя на приёме.

В следующих сетах россиянин сразу же перехватывал инициативу, а благодаря своей безупречной подаче не позволял Лопесу отыграться. Во второй партии Рублёв проиграл всего лишь два очка после первого ввода мяча в игру, а в третьей и вовсе оставлял каждый начатый так розыгрыш за собой. Реализация брейк-поинтов у восьмой ракетки мира тоже была стопроцентной на этом отрезке игры, так что матч долго не продлился — уже спустя полтора часа после начала Рублёв отпраздновал восьмую подряд победу.

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Впервые с «Ролан Гаррос» 2007 года в четвёртом круге мейджора оказались сразу три российских теннисиста. Как и Медведев, Рублёв повторил свой лучший результат на Australian Open, так что дальше будет зарабатывать рейтинговые очки, а не защищать их. Сделать это он постарается в матче с норвежцем Каспером Руудом, имеющим 24-й номер посева. Если Медведев и Рублёв выиграют свои следующие поединки, то встретятся друг с другом в четвертьфинале.

Поражение Хачанова на трёх тай-брейках

Карен Хачанов вовсе мог позволить российскому мужскому теннису добиться исторического достижения — четырёх россиян среди 16 сильнейших игроков на турнирах Большого шлема ещё никогда не было. Но для этого ему нужно было обыграть явного фаворита — девятую ракетку мира Маттео Берриттини из Италии. В трёх предыдущих встречах с ним Хачанов сумел выиграть лишь один сет.

Начало матча получилось довольно скомканным. Соперники на удивление легко брали чужие подачи, но никому это не помогло завладеть преимуществом в счёте. Со временем Хачанов смог наладить приём, и первая партия перешла на тай-брейк. Хотя он ни в чём не уступал Берреттини, в 13-м гейме россиянина словно подменили. Он сразу же проиграл четыре очка и позволил итальянцу заработать пятерной сетбол, упустить который тот никак не мог.

Во втором сете Берреттини заиграл гораздо агрессивнее, но Хачанов успешно его сдерживал. Им обоим так и не удалось заработать ни одного брейк-поинта, так что судьбу партии снова решал укорочены гейм. В этот раз россиянин сыграл гораздо надёжнее и по пятам следовал за соперников, однако при счёте 4:5 вдруг допустил глупую ошибку. Со второй попытки Берреттини реализовал сетбол подачей навылет.

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Опыт спасения подобных матчей у Хачанова был, но применить его он так и не смог. Весь третий сет соперники продолжали обмениваться геймами, пока Берреттини не попросил медицинский тайм-аут из-за боли в груди. Хотя он стал подавать чуть слабее, Хачанову это не сильно помогло. Разыгрывать партию пришлось опять на тай-брейке. В этот раз россиянин даже сделал мини-брейк и повёл со счётом 4:1, однако несколько ошибок свели все старания на нет. Берреттини одержал победу и прошёл в следующий круг, где сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Вылет последней россиянки

В женской части турнира единственный шанс на выход в четвёртый круг сохраняла Екатерина Александрова. Однако ей было уготовано самое сложное испытание в лице первой ракетки мира Эшли Барти, выигравшей перед домашним мейджором один из турниров в Мельбурне.

Начало матча сложилось для россиянки обнадёживающе. Она сходу сделала брейк благодаря двойной ошибке соперницы и удержала свою подачу. В ответ Барти заиграла максимально агрессивно, вызвав у Александровой поток невынужденных ошибок. Благодаря этому австралийка выиграла шесть геймов подряд.

Во второй партии россиянка стала играть гораздо качественнее. Каждый её выход к сетке стал приносить очки, а в пятом гейме она повела с брейком, после чего сразу взяла свою подачу под ноль. Но попытки отыграться закончились, когда Александрова своими ошибками позволила Барти заработать тройной брейк-поинт. После этого вновь каждый следующий гейм оставался за австралийской теннисисткой, оформившей выход в 1/8 финала. Для российских теннисисток нынешней Australian Open стал третьим подряд мейджором, на котором все они вылетели до этой стадии.