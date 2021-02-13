Тарпищев объяснил, зачем Медведев брал медицинский тайм-аут в матче с Краиновичем

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему Даниил Медведев брал медицинский тайм-аут в матче с сербом Филипом Краиновичем в рамках третьего круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Тарпищев объяснил, зачем Медведев брал медицинский тайм-аут в матче с Краиновичем
  • Reuters

«Медицинский тайм-аут? Это мозоли, он и в предыдущем матче это делал. Мозоли — такая вещь, что жёсткое покрытие, быстрое, всё время рвать приходится», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Эсперт отметил, что в этом году корты достаточно нетрадиционны для Австралии — они быстрее обычного, а также посетовал на тяжёлые мячи.

«Тяжело играть длинные матчи, плюс погода непонятная. Но самое главное, что по качеству игры Медведев был выше, психологические нюансы нужно терпеть и играть до конца», — добавил Тарпищев.

Медведев обыграл Краиновича за 3 часа 6 минут со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. В четвёртом круге россиянин встретится с американцем Маккензи Макдональдом.

Ранее Тарпищев выразил мнение, что Медведев слишком рано поверил в победу в матче с Краиновичем.

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