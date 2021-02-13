Тарпищев считает, что Медведев слишком рано поверил в победу в матче с Краиновичем

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над сербом Филипом Краиновичем в матче третьего круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Думаю, Даниил два сета играл достаточно легко, это его несколько убаюкало, потому что он неудачно начал подавать», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он также отметил, что Медведеву надо разобраться с низким процентом попадания при первой подаче.

«И хорошо, что всё-таки было 2:0, потому что третий сет он проиграл из-за ошибок, которых было полно. Я считаю, что это психологический момент, он рано поверил, что уже выиграл», — сказал глава федерации.

Эксперт похвалил российского теннисиста за то, что тот сумел перестроиться к пятому сету, и подчеркнул, что Медведев попытался обострить игру уже в четвёртой партии.

«Проиграл начало четвёртого сета и не мог отыграть подачу. Это минус, что такое произошло в середине игры, но плюс, что сумел перестроиться, мобилизоваться и довёл матч до победы», — добавил Тарпищев.

Медведев обыграл Краиновича за 3 часа 6 минут со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. В четвёртом круге россиянин встретится с американцем Маккензи Макдональдом.

Ранее Медведев заявил, что Краинович играл невероятно в их матче на Australian Open.