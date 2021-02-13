Медведев заявил, что Краинович играл невероятно в их матче на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Филипом Краиновичем в матче третьего круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Филип играл просто невероятно, особенно в четвёртом сете. В третьем сете у меня были шансы. Он поднял свою игру на более высокий уровень», — сказал Медведев после матча.

Он также оценил тот факт, что впервые выиграл пятисетовый матч. По словам четвёртой ракетки мира, в трёх или четырёх прошлых подобных матчах он был близок к победе, но ему постоянно чего-то не хватало.

«Всегда говорю, что опыт очень важен для меня. Во время пятого сета я чувствовал, что у нас равный матч, но я держал его под контролем. Я был спокоен, хотел завершить матч. Я очень доволен первой победой в пятисетовом матче», — добавил Медведев.

Медведев обыграл Краиновича за 3 часа 6 минут со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. В четвёртом круге россиянин встретится с американцем Маккензи Макдональдом.

Ранее сообщалось, что Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч.