Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч
- © Reuters
Матч с сербом Филипом Краиновичем стал для российского теннисиста седьмым пятисетовиком в карьере. Медведев впервые выиграл встречу из пяти партий.
Таким образом, он вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии и продлил беспроигрышную серию до 17 матчей.
Ранее сообщалось, что Медведев в пяти сетах одолел Краиновича в третьем круге Australian Open со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Игра продолжалась три часа шесть минут.