Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч

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Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев впервые в карьере одержал победу в матче, который состоял из пяти сетов.
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч
  • © Reuters

Матч с сербом Филипом Краиновичем стал для российского теннисиста седьмым пятисетовиком в карьере. Медведев впервые выиграл встречу из пяти партий.

Таким образом, он вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии и продлил беспроигрышную серию до 17 матчей.

Ранее сообщалось, что Медведев в пяти сетах одолел Краиновича в третьем круге Australian Open со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Игра продолжалась три часа шесть минут.

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