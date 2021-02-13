Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев впервые в карьере одержал победу в матче, который состоял из пяти сетов.

Матч с сербом Филипом Краиновичем стал для российского теннисиста седьмым пятисетовиком в карьере. Медведев впервые выиграл встречу из пяти партий.

Таким образом, он вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии и продлил беспроигрышную серию до 17 матчей.

Ранее сообщалось, что Медведев в пяти сетах одолел Краиновича в третьем круге Australian Open со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Игра продолжалась три часа шесть минут.