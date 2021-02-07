Без единого поражения: как Медведев и Рублёв принесли сборной России победу на ATP Cup

Сборная России обыграла Италию и впервые в истории выиграла командный турнир ATP Cup. В финале Даниил Медведев уверенно взял верх над Маттео Берреттини и одержал десятую победу подряд над теннисистом из топ-10, а Андрей Рублёв отдал Фабио Фоньини всего лишь три гейма. Отечественные спортсмены не потерпели ни одного поражения в одиночном разряде и установили рекорд соревнований.

На бумаге команду Италии можно было смело назвать одним из самых сложных оппонентов на турнире для сборной России. В отличие от Германии, она не имела в своём составе ярко выраженного лидера, зато оба её представителя входили в топ-20 рейтинга ATP. Это качественно отличало «скуадру адзурру» как от бундестим, так и от коллективов Аргентины и Японии. До настоящего момента номинально второй номер Фабио Фоньини одержал две победы, а остановить его смог лишь первая ракетка планеты Новак Джокович.

Фоньини не только качественно выделялся на фоне всех предыдущих визави Андрейя Рублёва, но и имел солидный перевес в личных встречах. До настоящего момента теннисисты играли между собой шесть раз и в пяти случаях сильнее оказывался итальянец. Причём три последних поражения пришлись на период с 2018 по 2019 год. Фабио дважды брал верх на соревнованиях в Пекине, а также не позволил Андрею успешно выступить на «Мастерс» в Монте-Карло.

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Однако на этот раз всё произошло с точностью до наоборот. В первых двух геймах Рублёв проиграл всего два розыгрыша и сходу обеспечил себе солидное преимущество. Всего в первом сете он имел по брейк-пойнту на каждой подаче Фоньини, два из которых реализовал, при этом сам не позволил итальянцу не создать себе никаких проблем. Лишь однажды тому удалось взять более двух розыгрышей на приёме, и это при том, что россиянин попадал первым мячом лишь каждый второй раз. Андрей заметно превосходил Фабио по игре на задней линии и практически не ошибался (3:11).

Если в первом сете Фоньини довольствовался лишь одним выигранным геймом, то во втором сумел удвоить показатели. Не обошлось без помощи Рублёва, сорвавшего несколько не самых сложных ударов. Но шансов зацепиться на приёме практически не было. Андрей стал ещё увереннее подавать (68%), добавил к четырём эйсам ещё пять и выиграл 12 из 13 розыгрышей при попадании первым мячом. Фабио сражался вплоть до счёта 2:3, после чего расклеился и уступил три гейма всухую.

«Я играл очень хорошо всю неделю с первого матча. Ранее с Фабио играл шесть раз и несколько раз проигрывал очень сложные матчи, очень болезненные. Старался продолжать играть в свой теннис, независимо от счёта. Выходил на игру с мыслями о борьбе за каждый мяч. Доволен тем, как всё получилось. Я старался каждый день работать изо всех сил… это долгий процесс. В конце концов, это было моим путешествием, — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

Первый матч в рамках противостояния сборных России и Италии продлился всего 62 минуты. Болельщики наверняка ожидали, что второй окажется более конкурентным, но по большому счёту этого не произошло. Да, Берреттини превзошёл достижение соотечественника и взял в два раза больше геймов, но это вряд ли напоминало серьёзное сопротивление. Маттео не продержался на корте и полутора часов, в двух сетах уступив Даниилу Медведеву.

По сути, Берреттини хватило лишь на первые четыре гейма. Он уверенно взял первую подачу, оказал сопротивление на приёме, после чего на протяжении восьми минут отыгрывал один брейк за другим. Всего Медведеву потребовалось четыре попытки, чтобы дожать оппонента и повести в счёте. Маттео постарался восстановить паритет и дважды находился в одном точном ударе от цели, но сначала ошибся при попытке удара с форхенда, а затем не справился с подачей Даниила. Россиянин уверенно довершил начатое — 6:4.

Если в первой партии теннисисты играли практически на равных, то во второй превосходство Медведева было подавляющим. На этот раз он взял сразу две подачи соперника, причём первую и вовсе всухую. На собственной же он уступил всего четыре очка из 20, причём три из них — на втором мяче. В большинстве розыгрышей Берреттини был вынужден исключительно отбиваться и сбивать темп за счёт резаных ударов и практически не помышлял об атаке. В итоге, россиянин выиграл сет со счётом 6:2, а мог и с более крупным. Но Маттео проявил характер и отыграл два брейка в седьмом гейме. Однако это не испортило настроения Даниилу, отметившему триумф фирменным движением экс-форварда «Баварии» Марио Гомеса. Как признался позднее спортсмен, немец был его любимым футболистом.

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Медведев обыграл Берреттини и помог сборной России впервые в истории завоевать ATP Cup. Помимо прочего, он одержал десятую победу подряд над оппонентом из топ-10 рейтинга и вышел на 17-е место по проценту успешных матчей (45,7%) с лидерами мирового тенниса. Среди соотечественников, наилучшие показатели у Марата Сафина (49,5%), выигравшего в 49 из 99 встреч. Лидирует швед Бьорн Борг — 112 из 154 (72,7%).

«Хочу поблагодарить свою команду. Андрей выиграл все свои матчи. Спасибо, что были со мной здесь и поднимете со мной этот трофей. Это действительно большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни одного матча. Да, 10 матчей против 10 лучших соперников, и я не проиграл ни одного из них. Это сильно добавляет уверенности. Даже когда ты проигрываешь, ты знаешь, что способен играть на этом уровне, и это поможет в следующий раз», — сказал Медведев.

Организаторы соревнований в Мельбурне решили не затягивать проведение финала и отменили лишённое турнирной интриги парное противостояние. Сборная России стала вторым в истории победителем ATP Cup и составила компанию команде Сербии. Правда, в отличие от Джоковича и компании, Медведев и Рублёв не потерпели ни одного поражения в одиночном разряде, установив рекорд первенства.