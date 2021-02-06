Рублёв признался, что нервничал в первом сете матча со Штруффом на ATP Cup

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв высказался о победе над немцем Яном-Леннардом Штруффом в полуфинальном матче Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup).
Рублёв признался, что нервничал в первом сете матча со Штруффом на ATP Cup
  • Reuters

«Я знал, что матч будет сложным. В первом сете я нервничал, а он играл очень хорошо, постоянно атаковал, задавил меня. Я не мог ничего ответить. Во втором сете я решил, что с такой игрой матч закончится 3:6, 3:6. Нужно было что-то менять, я стал больше атаковать. Постепенно я начал играть лучше, агрессивнее, лучше двигаться», — сказал Рублёв после матча. 

Рублёв обыграл Яна-Леннарда Штруффа со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Россия победила Германию по итогам трёх матчей со счётом 2:1.

В финале ATP Cup сборная России встретится с национальной командой Италии.

Ранее сообщалось, что Донской и Карацев проиграли Штруффу и Кравицу на ATP Cup.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить