Рублёв признался, что нервничал в первом сете матча со Штруффом на ATP Cup

Россиянин Андрей Рублёв высказался о победе над немцем Яном-Леннардом Штруффом в полуфинальном матче Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup).

«Я знал, что матч будет сложным. В первом сете я нервничал, а он играл очень хорошо, постоянно атаковал, задавил меня. Я не мог ничего ответить. Во втором сете я решил, что с такой игрой матч закончится 3:6, 3:6. Нужно было что-то менять, я стал больше атаковать. Постепенно я начал играть лучше, агрессивнее, лучше двигаться», — сказал Рублёв после матча.

Рублёв обыграл Яна-Леннарда Штруффа со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Россия победила Германию по итогам трёх матчей со счётом 2:1.

В финале ATP Cup сборная России встретится с национальной командой Италии.

Ранее сообщалось, что Донской и Карацев проиграли Штруффу и Кравицу на ATP Cup.