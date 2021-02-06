Медведев назвал сумасшедшим матч со Зверевым на ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым из Германии, которая позволила национальной сборной выйти в финал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup).

«Это был очень странный матч, тем более концовка. На первом матч-пойнте я подумал, что ещё не ходил к сетке со второй подачи, так что он попытается принять поглубже. В итоге я сделал двойную ошибку. На втором я попытался повторить, он принял мне в ноги и выиграл розыгрыш. Это был сумасшедший матч. Важнее всего, что мне удалось набрать такое нужное очко», — сказал российский теннисист после матча.

В полуфинальной встрече в рамках ATP Cup Медведев обыграл Зверева со счётом 3:6, 6:3, 7:5 и принёс сборной России победу над национальной командой Германии (2:1).

В финале ATP Cup сборная России встретится с национальной командой Италии.

Ранее Андрей Рублёв признался, что нервничал в первом сете матча с Яном-Леннардом Штруффом на ATP Cup.