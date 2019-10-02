Рублёв уступил Фоньини во втором круге турнира ATP в Пекине

Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от итальянца Фабио Фоньини в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

© Irina Motina/Global Look Press

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6. В четвертьфинале Фоньини сыграет с другим представителем России, Кареном Хачановым. Ранее сообщалось, что Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Пекине.