Рублёв уступил Фоньини во втором круге турнира ATP в Пекине

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Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от итальянца Фабио Фоньини в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.
Рублёв уступил Фоньини во втором круге турнира ATP в Пекине
  • © Irina Motina/Global Look Press

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

В четвертьфинале Фоньини сыграет с другим представителем России, Кареном Хачановым.

Ранее сообщалось, что Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Пекине.

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