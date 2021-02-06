Тарпищев считает сборную России фаворитом финала ATP Cup

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход национальной команды в финал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup).

«Нормальные матчи. Хоть Медведев больше играл на контратаках, было много двойных. В принципе, такой матч нужен, главное — победа. Это придало психологической уверенности, через такие матчи надо пройти в преддверии Australian Open», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он отметил, что Медведев выдержал непростой момент в последней партии матча с Александром Зверевым, когда соперник заработал пять брейк-пойнтов. Президент федерации также выразил мнение, что россиянин мог и не выиграть, если бы не взял гейм во втором сете при счёте 3:2 в пользу Зверева, но в итоге всё хорошо сложилось.

«Думаю, наши должны выиграть в финале. Во всяком случае, они являются фаворитами. Фоньини — очень умный игрок, любит играть от соперника. Хорошо владеет мячом. Но Фоньини уже не тот, что четыре года назад. Рублёв должен выжимать его. А Медведев сильнее Берреттини в технико-тактическом плане», — добавил Тарпищев.

Россия в полуфинале обыграла Германию (2:1). Андрей Рублёв одолел Яна-Леннарда Штруффа, Даниил Медведев победил Александра Зверева, а Евгений Донской и Александр Карацев потерпели поражение в паре от Кевина Кравица и Штруффа.

В финале ATP Cup сборная России встретится с национальной командой Италии.

Ранее Медведев назвал сумасшедшим матч со Зверевым на ATP Cup.