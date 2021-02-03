Японцы не остановили: как Медведев и Рублёв вывели сборную России в полуфинал ATP Cup

Сборная России одержала уверенную победу над национальной командой Японии на командном турнире ATP Cup. Даниил Медведев в двух партиях обыграл Кеи Нисикори, а Андрей Рублёв столь же уверенно взял реванш у Ёсихито Нисиоки за поражение двухлетней давности. Российские теннисисты гарантировали себе первое место в группе и второй раз подряд вышли в полуфинал соревнований.

Сборная России продолжает успешно выступать на турнире ATP Cup. Андрей Рублёв не испытал особых проблем в противостоянии с соперником из команды Японии. Ему хватило двух партий, чтобы взять верх над 57-й ракеткой Ёсихито Нисиокой и подтвердить, что он по праву входит в десятку сильнейших теннисистов планеты. Спортсмены провели на корте 65 минут, японец сумел выиграть всего четыре гейма.

Примечательно, что до настоящего момента Рублёв уступал Нисиоке в статистике личных встреч. В январе 2019 года теннисисты пересеклись во втором круге турнира в Сиднее, и тогда японец оказался сильнее в двух сетах. Одним из ключевых факторов стали проблемы Андрея с подачей: он неплохо попадал первым мячом (53%), но допустил восемь двойных ошибок.

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В отчётной встрече россиянин вновь был нестабилен на подаче. Если в первой партии он демонстрировал заурядные цифры, то во второй стал допускать одну ошибку за другой (36% попаданий первой подачей). Неудивительно, что это помогло Нисиоке немного воспрянуть духом и избежать крупного поражения, в определённый момент казавшегося неотвратимым.

В первом сете японец хоть и сделал брейк, но не смог развить успех. Россиянин взял шесть геймов подряд и был неудержим на приёме, выиграв 12 из 16 розыгрышей. Причём Нисиоку не спасала даже первая подача, на которой он уступил аж девять очков. Ближе к концу сета он начал заметно нервничать, а в одном из эпизодов в сердцах бросил ракетку на корт.

Если бы не проблемы с подачей у Андрея, то вторая партия могла бы получиться такой же односторонней. Рублёв выиграл все 12 очков при попадании первым мячом, но, если ему это не удавалось, действовал не так уверенно, поэтому позволил Нисиоке заработать два брейк-пойнта. Оба были отыграны, но сумели создать определённое напряжение. Сам Андрей гораздо бережнее относился к своим шансам. Оба раза ему хватило всего одной попытки, чтобы сделать брейк и довести дело до победы — 6:1, 6:3.

«Сегодня я снова провёл очень хороший матч и рад, что принёс команде первое очко. Я один раз играл с Нисиокой, и он меня уничтожил... Так что сначала я нервничал и готовился к очень сложному матчу. Очень рад, что победил в двух сетах и продемонстрировал хороший теннис. Это только начало сезона, который будет очень длинным. Мне необходимо терпеть и много работать. Посмотрим, что получится», — приводит Sports.ru слова Рублёва.

RUSSIA ROLLS ON



🇷🇺 #TeamRussia clinches victory over 🇯🇵 #TeamJapan and books their place in the @ATPCup semi-finals 👏 pic.twitter.com/XaNVlFoyti — ATP Tour (@atptour) February 3, 2021

В отличие от предыдущей пары оппонентов, у Медведева с Нисикори была более длительная история противостояния. Теннисисты четырежды делили корт и по разу взяли верх на харде и грунте. Последняя встреча на более быстром покрытии состоялась в финале турнира в Брисбене. Тогда японец победил в трёх партиях и выиграл пока последний трофей в своей карьере.

Тем не менее с той встречи прошло более двух лет, за которые Медведев укрепился в статусе одного из сильнейших теннисистов мира, а Нисикори большую часть времени боролся с травмами и болезнями. Сначала он перенёс операцию на локте, а затем испытывал проблемы с плечом, а в довершение подхватил коронавирус, вследствие чего пропустил часть предыдущего сезона. Это стоило японцу не только места в верхней части рейтинга ATP, но и потери физических кондиций и тонуса.

В ряде эпизодов Нисикори смотрелся не очень уверенно: срывал удары, неподготовленно шёл к сетке и выглядел не совсем готовым. Медведев владел солидным преимуществом и лишь раз позволил себе немного расслабиться. При счёте 2:1 он дал японцу сделать обратный брейк и проиграл следующую подачу, но быстро восстановил контроль над игрой. Следующие четыре гейма остались за Даниилом.

По ходу первого сета одним из ключевых показателей стал процент выигранных очков при попадании первым мячом. Если у россиянина он составил 82%, то у японца — всего 41%. Во втором Нисикори удалось заметно прибавить в данном аспекте, что позволило ему навязать борьбу действующему победителю Итогового турнира. Вплоть до девятого гейма теннисисты уверенно держали свою подачу, но в ключевой момент Медведев подтвердил свой высокий класс и сделал брейк. Даниил одержал победу со счётом 6:2, 6:4 и досрочно вывел сборную России в полуфинал.

«Победа есть победа, после неё трудно жаловаться — так что я не буду. Мне очень жаль Кея, потому что ему пришлось пройти строгий карантин, а после такого сложно играть. В первом сете он много ошибался. Я знал, что мне нужно делать свою работу. И я её сделал. Очень рад, что вывел команду в полуфинал. После карантина, когда у нас было только два часа на теннис, я постарался по максимуму выкладываться на тренировках. Поэтому перед первым матчем у меня всё болело. А по ходу турнира, если нет затяжных матчей, обычно чувствуешь себя всё лучше и лучше. Сегодня состояние у меня было намного лучше», — признался Медведев.

Затем на корт вышли участники парного матча. Евгений Донской и Аслан Карацев взяли первую партию, но развить успех не смогли и уступили во второй. Причём в обоих случаях исход борьбы решил один брейк. А на тай-брейке немного удачливее оказалась японцы. Ёсихито Нисиока и Бен Маклахлан реализовали один из трёх матчболов и размочили счёт в серии — 4:6, 6:3, 12:10.

Правда, это не помешало сборной России досрочно занять первое место в группе и повторить прошлогодний результат. Год назад она также вышла в полуфинал, правда, тогда ей пришлось провести три встречи в рамках квартета, а также обыграть Аргентину в четвертьфинале. Остановить отечественных теннисистов смогла лишь Сербия. Пути команд могут пересечься вновь, если Новак Джокович и компания в четверг с утра одолеют Германию.