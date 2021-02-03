Медведев обыграл Нисикори и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над японцем Кеем Нисикори в матче второго тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Медведева.

Таким образом, сборная России досрочно одержала победу над Японией (2:0) и вышла в полуфинал ATP Cup. В следующей встрече, уже не имеющей турнирного значения, россияне сыграют с японцами в парном разряде.

Соперник сборной России по полуфиналу ATP Cup определится по завершении всех матчей группового этапа.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Нисиоку в матче ATP Cup.