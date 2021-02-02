Резвый старт: Медведев и Рублёв выиграли первые матчи командного турнира ATP Cup в Мельбурне

Российские теннисисты стартовали с победы над Аргентиной на командном турнире ATP Cup. Андрей Рублёв потратил всего час на разгром Гидо Пельи, отдав ему лишь три гейма. Даниил Медведев провёл более трудный матч с Диего Шварцманом, но одержал над ним верх в шестой раз подряд. 3 февраля сборная разыграет путёвку в плей-офф со сборной Японии.

По сокращённой программе

Командный турнир ATP Cup дал полноценный старт новому сезону в мужском теннисе. Хотя ещё в январе были разыграны первые титулы в Антелье и Делрей-Бич, всё-таки там выступал лишь один игрок из первой десятки мирового рейтинга. В Мельбурн же приехали все спортсмены из топ-14 за исключением швейцарца Роджера Федерера. В их числе оказались и россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, уже одержавшие первые победы над сборной Аргентины.

Второй розыгрыш ATP Cup будет не таким масштабным, как в прошлом году. Из-за пандемии коронавируса программу соревнований пришлось существенно сократить. Вместо 24-х команд организаторы пригласили только 12, поделив их на предварительной стадии на четыре группы. Плей-офф теперь стартует сразу с полуфинала. Каждая сборная может провести не более четырёх матчей, а игроки заработают не более 500 рейтинговых очков — год назад на кону было 750 баллов.

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Тем не менее, турнир всё равно собрал целую россыпь звёзд. Во многом это обусловлено близостью Открытого чемпионата Австралии — до его старта осталось меньше недели, а многим теннисистам по-настоящему не хватает игровой практики. Некоторым участникам ATP Cup в последние недели не удавалось даже тренироваться из-за жёсткого карантина, который они были обязаны соблюдать по требованию местных властей.

Сборную России ещё до старта можно было назвать одним из главных фаворитов ATP Cup. Только у неё два первых номера входят в десятку лучших теннисистов мира и были одними из главных действующих лиц прошлого сезона. Вместе с Медведевым и Рублёвым в команду вошли Аслан Карацев и Евгений Донской, на чьи плечи была возложена ответственность за пары, в которых могут решаться итоги не только отдельных матчей, но и путёвок в плей-офф.

Достаточно ровный состав выставили также сербы, чьим лидером является первая ракетка мира Новак Джокович, а его первым помощником — Душан Лайович. Испанцы собрали под свои знамёна Рафаэля Надаля и Роберта Баутисту Агута. Правда, вице-лидер мирового рейтинга почувствовал себя плохо в первый день соревнований и на корт не вышел. Наконец, к тёмным лошадкам ATP Cup можно было отнести Дениса Шаповалова и Милоша Раонича — 12-ю и 14-ю ракетки мира из Канады.

Быстрая победа Рублёва

Первыми соперниками россиян на ATP Cup стали аргентинцы, а открывался матч между ними встречей Андрея Рублёва и 44-й ракетки мира Гидо Пельи. В прошлом теннисисты играли один раз — три года назад россиянин взял верх в Катаре по итогам тай-брейка в третьем сете.

В новом поединке обладатель восьмой строчки мирового рейтинга был однозначным фаворитом, но не столько из-за уровня демонстрируемого тенниса, сколько из-за проблем самого аргентинца. Пелья был одним из тех теннисистов, кто соблюдал жёсткий карантин в Австралии и не смог из-за этого провести полноценную подготовку.

Навязать хоть какую-то борьбу аргентинец так и не сумел. Рублёву понадобилось всего 26 минут, чтобы выиграть первую партию, закончив её серией из пяти геймов в свою пользу. Во втором сете Пелья смог спастись с двух брейк-поинтов в третьем гейме, но на этом его подвиги закончились, и спустя час после начала россиянин отпраздновал победу в своём дебютном матче на ATP Cup. Он выиграл 81% розыгрышей на своей первой подаче и совершил семь эйсов — Рублёв сыграл так же надёжно, как и во второй половине прошлого сезона.

«Я упорно работал, было много раздражающих факторов за пределами корта, над этим нужно было работать. Всё сошлось воедино, когда стало всё хорошо, я начал показывать себя на корте», — сказал россиянин после матча в эфире телеканала «Матч ТВ».

Непростое начало Медведева

Даниилу Медведеву предстояло встретиться с гораздо более сложным соперником — девятой ракеткой мира Диего Шварцманом. Ему не приходилось сидеть безвылазно в своём отеле, а пять прошлых поражений от россиянина и стычка на прошлогоднем ATP Cup должны были дополнительно мотивировать аргентинца.

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Этот матч действительно прошёл в более упорной борьбе. Медведев выиграл три первых гейма, но Шварцману удалось отыграться. Россиянин вскоре сделал ещё один брейк, однако аргентинский теннисист в ответ взял под ноль чужую подачу — одно очко Медведев отдал из-за двойной ошибки, после которой с досады разбил ракетку. В следующем гейме у четвёртой ракетки мира было два сетбола, но Шварцман сумел снова спастись и сохранить интригу. Лишь в последнем гейме он допустил три ошибки подряд, и Медведев закончил длившийся целый час сет в свою пользу.

Вторая партия поначалу сильно напоминала первую — российский теннисист сразу же повёл с брейком, а Шварцман моментально вернул должок и сравнял счёт. Но дальше Медведев стал активнее пользоваться преимуществом своей подачи. Достаточно сказать, что в двух следующих геймах он совершил пять эйсов. При счёте 4:3 победитель Итогового турнира ATP взял подачу Шварцмана, после чего заработал тройной матчбол и реализовал его со второй попытки. Итоговый счёт — 7:5, 6:3 в пользу Медведева.

«Я очень доволен победой команды, потому что это не индивидуальные соревнования. Мне есть в чём прибавить, но это первый матч после двух месяцев без соревнований, а они всегда отличаются от тренировок. Я доволен победой и готов двигаться дальше. Я думаю, ключевую роль в моих матчах с Диего играет то, что я подаю чуть лучше и за счёт этого зарабатываю шансы. Например, сегодня я был не очень доволен своей подачей и мог бы действовать лучше. Он сделал три брейка, если не ошибаюсь, но у меня всегда были шансы на его подаче, так что ему пришлось немного трудно, тем более на харде», — отметил теннисист.

По окончании матчей одиночного разряда состоялась парная игра, которая на итоговый результат противостояния сборных повлиять не могла. Рублёв вернулся на корт вместе с Карацевым, а противостояли им Орасио Себальос и Максимо Гонсалес. Россияне потерпели поражение в двух сетах, проиграв вторую партию на тай-брейке — 4:6, 6:7. При этом по общей сумме набранных очков Рублёв и Карацев превзошли соперников.

3 февраля сборная России встретится с Японией, которую в одиночных матчах будут представлять обладатель звания 41-й ракетки мира Кеи Нисикори и Йосихито Нисиока, занимающий 57-е место в рейтинге ATP. Победа над ними позволит россиянам во второй раз подряд выйти в полуфинал турнира.