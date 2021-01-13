Сюрприз в начале года: Кудерметова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Россиянка Вероника Кудерметова впервые в карьере добралась до финала турнира WTA. По ходу соревнований в Абу-Даби теннисистка взяла верх над двумя представительницами топ-10 посева — Анетт Контавейт и Элиной Свитолиной, а также перспективной украинкой Мартой Костюк. В случае победы в титульном поединке над белоруской Ариной Соболенко 23-летняя уроженка Казани обойдёт Екатерину Александрову и станет первой ракеткой страны.

В финале первого в сезоне-2021 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Абу-Даби, за победу поборется Вероника Кудерметова. Россиянке необходимо переиграть белоруску Арину Соболенко, чтобы заработать $68,5 тыс. и получить 470 рейтинговых очков. Это позволит 23-летней уроженке Казани не только завоевать дебютный трофей в одиночном разряде на крупных турнирах, но и впервые в карьере пробиться в тридцатку сильнейших мирового тенниса.

Впрочем, Кудерметова уже стала главной звездой турнира в ОАЭ. Начав движение по сетке с первого раунда, она выбила из розыгрыша куда более рейтинговых соперниц — эстонку Анетт Контавейт (десятый номер посева) и украинку Элину Свитолину (второй номер посева и пятое место в рейтинге WTA).

При этом дальше четвертьфинала в Абу-Даби не сумели пробиться Гарбинье Мугуруса, возглавлявшая в 2017 году список лучших теннисисток планеты, и София Кенин, выигравшая Australian Open — 2020. Они поочерёдно уступили Марии Саккари, а Каролина Плишкова зачехлила ракетку после противостояния с пробившейся через квалификацию малоизвестной россиянкой Анастасией Гасановой.

На турнирах WTA Кудерметова в одиночном разряде так далеко никогда не продвигалась, если не считать победы на скромном 125-тысячнике в Мексике. Четыре предыдущих полуфинала заканчивались для россиянки поражениями. Соответственно, вне зависимости от исхода решающего матча она обновит карьерный максимум в мировой классификации. На старте турнира Кудерметова занимала 46-ю строку, однако, преодолевая раунд за раундом, поднималась в промежуточных протоколах.

Оформленная во вторник победа в полуфинале над подающей надежды украинкой Мартой Костюк (7:6, 6:4) уже вывела Веронику на 36-е место и позволила ей стать второй ракеткой России — позади осталась Светлана Кузнецова. В случае же успеха в матче против Соболенко россиянка не только пробьётся в топ-30, но и обойдёт Екатерину Александрову (1845 очков против 1775), получив статус сильнейшей в стране.

Правда, переиграть Соболенко в её текущей форме — задача чрезвычайно сложная даже для теннисисток элитного уровня. Белоруска оформила третий выход в финал подряд после успешных выступлений в Остраве и Линце в конце 2020-го.

При этом она выиграла 14 матчей подряд и оформила самую длинную серию в профессиональной карьере. До этого Арина побеждала 13 раз подряд ещё на турнирах ITF в 2015-м, когда не входила в топ-500 теннисисток мира. Да и с точки зрения опыта минчанка выглядит более закалённой: из 12 финалов на высшем уровне она оставила за собой восемь.

Прибавив в психологической устойчивости, став более сконцентрированной и собранной на корте, а также гибкой тактически, Соболенко превратилась в спортсменку практически без слабых сторон. И потому справедливо претендовала по итогам 2020-го на звание лучшей теннисистки года. Теперь же в случае успеха она станет седьмой ракеткой планеты — столь высокой позиции в рейтинге она ещё не достигала.

Тем не менее записывать белоруску в безусловные фавориты пары преждевременно, поскольку штаб Кудерметовой всю последнюю неделю здорово готовил подопечную к каждой новой сопернице. Очевидно, этому помогло приглашение к сотрудничеству на постоянной основе Владимира Платеника, известного по работе с Александрой Саснович, Анной Блинковой и Дарьей Касаткиной.

Прежде ни у теннисистки, ни у её мужа и тренера Сергея Демехина не было финансовых возможностей сделать Платеника полноценным членом команды. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону — и это также позитивно отразилось на качестве игры Вероники. Поэтому даже сложные встречи, где процент первой подачи падал ниже 50%, а при игре «на матч» допускались ошибки, на турнире в ОАЭ оставались за Кудерметовой.

Кроме того, у россиянки положительный баланс при встречах с соперницами из элитной группы. Против девушек из топ-10 рейтинга WTA Вероника пока провела восемь встреч, пять из которых завершила победами. Тех же соперниц, которые представляли первую пятёрку планеты, Кудерметова и вовсе неизменно обыгрывала — 3:0. Однако предположить, как сложится матч против Соболенко, сложно: прежде соперницы не встречались.

«У нас дружеские отношения, и я думаю, что нас ждёт интересный и увлекательный матч. Лично у меня нет конкретных ожиданий касательно финального поединка. Арина входит в десятку лучших, играет просто невероятно и показывает здесь очень хороший уровень», — сказала Кудерметова.

«Думаю, на неё давление чуть больше, чем на меня, потому что от неё завтра ждут победы. Она осталась в десятке и уже выиграла два турнира подряд. Завтра я буду играть свободно, постараюсь расслабиться и насладиться финалом», — добавила она.

Отметим, что в последний раз российские теннисистки добирались до титульных противостояний на престижных турнирах WTA год назад. В китайском Шэньчжэне Екатерина Александрова переиграла Елену Рыбакину, представлявшую Казахстан, и завоевала дебютный титул в карьере. В 2021-м благодаря Веронике Кудерметовой параллель напрашивается сама собой.