Кудерметова обыграла Свитолину и вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В четвертьфинальном матче соревнований она обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 5:7, 6:3, 7:6.
Кудерметова обыграла Свитолину и вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Матч продлился 2 часа 37 минут.

В полуфинале турнира россиянка сыграет с другой украинкой — Мартой Костюк.

Ранее сообщалось, что Гаспарян вышла во второй раунд квалификации Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить