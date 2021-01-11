Кудерметова обыграла Свитолину и вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В четвертьфинальном матче соревнований она обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 5:7, 6:3, 7:6.
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Матч продлился 2 часа 37 минут.
В полуфинале турнира россиянка сыграет с другой украинкой — Мартой Костюк.
Ранее сообщалось, что Гаспарян вышла во второй раунд квалификации Australian Open.
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