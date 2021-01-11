Гаспарян вышла во второй раунд квалификации Australian Open

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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян одержала победу над итальянкой Мартиной Ди Джузеппе в матче первого раунда квалификации первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Гаспарян вышла во второй раунд квалификации Australian Open
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу россиянки.

За выход в финал квалификации Гаспарян посоревнуется либо с  представительницей Грузии Мариам Болквадзе, либо с теннисисткой из Индии Карман Танди.

В параллельном матче россиянка Валентина Ивахненко проиграла итальянке Джулии Гатто-Монтиконе со счётом 2:6, 3:6 и завершила борьбу в квалификации.

Ранее сообщалось, что Анна Калинская победила Далму Галфи в матче первого круга квалификации Australian Open.

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