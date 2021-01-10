Калинская победила Галфи в матче первого круга квалификации Australian Open

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Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи в первом круге квалификации Australian Open.
Калинская победила Галфи в матче первого круга квалификации Australian Open
  • globallookpress.com
  • © Rob Prange/Keystone Press Agency

Матч завершился со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу Калинской. Встреча продолжалась 2 часа и 28 минут.

Следующий поединок Калинская проведёт с француженкой Кларой Бюрель. Встреча состоится 12 января.

Матчи квалификации у женщин проходят в Дубае. Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. 

Ранее Александрова уступила Свитолиной в матче третьего круга турнира WTA в Абу-Даби.

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